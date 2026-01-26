Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.
Ο δράστης παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία.
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.
