Πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα.

Ο δράστης παρουσιάστηκε στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

