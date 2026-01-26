search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 10:13

Στον εισαγγελέα ο πατροκτόνος από τη Γλυφάδα – Για προδιαγεγραμμένο έγκλημα μιλούν γείτονες

26.01.2026 10:13
glyfada-patroktonos-astynomikoi

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο 46χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την Κυριακή το πρωί (25/1) στη Γλυφάδα τον 80χρονο πατέρα του.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του πίσω στο 2014, όταν και φυλακίστηκε, αλλά μερικά χρόνια μετά αποφυλακίστηκε και χθες προχώρησε στη δολοφονία και του πατέρα του.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά και προβλήματα ψυχικής υγείας, με την Αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της αποφυλάκισής του και στο τι οδήγησε στη νέα οικογενειακή τραγωδία.

Χθες, ο δράστης πριν πάει ο πατέρας του στην εκκλησία, άρχισε να τον μαχαιρώνει με μανία. Για να μην ακουστούν οι φωνές του πατέρα του μάλιστα, έβαλε δυνατά εκκλησιαστικούς ήχους.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο πατέρας φώναζε στο παιδί του την ώρα που τον μαχαίρωνε «παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο».

Κατά την προσαγωγή του ο δράστης φέρεται μάλιστα να είπε στους αστυνομικούς να μην τον αφήσουν ελεύθερο γιατί «θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε – Σήμερα απολογούνται άλλοι δύο 

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη – Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα στεγαστικό, δημόσιοι υπάλληλοι και ενέργεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

pneymoniokokkos new
ΥΓΕΙΑ

Πνευμονιόκοκκος: Ο «αόρατος» εχθρός των πνευμόνων και το εμβόλιο που σώζει ζωές

xaris_doukas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

pirosvestiko-fotia-violanta
ΕΛΛΑΔΑ

«Λες και έπεσε πύραυλος»: Έρευνα για το αν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας ζητά το Εργατικό Κέντρο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 12:05
paris-hilton-new
LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον για τη διάγνωσή της με Αντανακλαστική Συμπαθητική Δυστροφία: «Είναι σαν ένας δαίμονας στο μυαλό σου»

violanta_ekrixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

pneymoniokokkos new
ΥΓΕΙΑ

Πνευμονιόκοκκος: Ο «αόρατος» εχθρός των πνευμόνων και το εμβόλιο που σώζει ζωές

1 / 3