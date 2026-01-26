Στον εισαγγελέα ο πατροκτόνος από τη Γλυφάδα – Για προδιαγεγραμμένο έγκλημα μιλούν γείτονες

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ο 46χρονος που φέρεται να δολοφόνησε την Κυριακή το πρωί (25/1) στη Γλυφάδα τον 80χρονο πατέρα του.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του πίσω στο 2014, όταν και φυλακίστηκε, αλλά μερικά χρόνια μετά αποφυλακίστηκε και χθες προχώρησε στη δολοφονία και του πατέρα του.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, περιγράφοντας έναν άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά και προβλήματα ψυχικής υγείας, με την Αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της αποφυλάκισής του και στο τι οδήγησε στη νέα οικογενειακή τραγωδία.

Χθες, ο δράστης πριν πάει ο πατέρας του στην εκκλησία, άρχισε να τον μαχαιρώνει με μανία. Για να μην ακουστούν οι φωνές του πατέρα του μάλιστα, έβαλε δυνατά εκκλησιαστικούς ήχους.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο πατέρας φώναζε στο παιδί του την ώρα που τον μαχαίρωνε «παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο».

Κατά την προσαγωγή του ο δράστης φέρεται μάλιστα να είπε στους αστυνομικούς να μην τον αφήσουν ελεύθερο γιατί «θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε – Σήμερα απολογούνται άλλοι δύο

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη – Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα στεγαστικό, δημόσιοι υπάλληλοι και ενέργεια