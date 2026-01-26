Φονικό στη Γλυφάδα: Η Δημογλίδου εξηγεί γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 46χρονος, 4 χρόνια αφότου σκότωσε τη μητέρα του (video)

Σοκ επικρατεί στο πανελλήνιο από το φονικό το πρωί της Κυριακής (25/1) στη Γλυφάδα με δράστη έναν 46χρονο, ο οποίος σκότωσε με μαχαίρι τον 79χρονο πατέρα του.

Ερωτήματα όμως προκύπτουν πως ο 46χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος, αφού πριν από μερικά χρόνια και συγκεκριμένα το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του.

Τότε είχε φυλακιστεί, ωστόσο το 2018 βγήκε από τις φυλακές χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου που ίσχυαν τότε.

Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο 46χρονος

Για το θέμα μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιχείρηση να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του 46χρονου.

Συγκεκριμένα ερωτώμενη σχετικά απάντησε: «Επειδή μεσολαβεί και μια νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα, ίσως ο κόσμος να έχει μπερδευτεί.

Αυτός ο άνθρωπος το 2014 συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία για ανθρωποκτονία συγγενικού του προσώπου και συγκεκριμένα της μητέρας του.

Οδηγήθηκε στη φυλακή και κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση. Ουσιαστικά θα έπρεπε να βγει από τη φυλακή το 2030.

Αυτός ο άνθρωπος το 2018, χρησιμοποιώντας δυστυχώς ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν τότε, αποφυλακίστηκε.

Θεωρήθηκε ότι έχει εκτίσει 8 χρόνια φυλάκισης και όχι 4 γιατί όταν ένας κρατούμενος νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα εντός των φυλακών θεωρείται ότι έχει εκτίσει το διπλάσιο της ποινής από αυτή που έχει εκτίσει πραγματικά.

Άρα, παρόλο που παρέμεινε για 4 χρόνια στη φυλακή για τον νόμο θεωρείται ότι έχει εκτίσει τα 8 χρόνια της φυλάκισής του.

Στο αποφυλακιστήριό του υπήρχε η σημείωση ότι θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα επειδή είναι επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το περιβάλλον του […].

Όταν αποφυλακίστηκε υποχρεούνταν να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομική Τμήμα. Ακόμη και τον Ιανουάριο εμφανίστηκε δύο φορές».

