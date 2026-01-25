search
25.01.2026 13:10

Πατροκτονία στη Γλυφάδα: «Παιδί μου πέθανα τώρα, μη με σκοτώνεις άλλο» – Συγκλονίζει η μαρτυρία γείτονα

25.01.2026 13:10
glyfada_patroktonia

Συγκλονίζει η μαρτυρία του ανθρώπου, που κάλεσε το πρωί της Κυριακής το «100» και ανέφερε πως ο 46χρονος γειτονάς του σκοτώνει τον πατέρα του, κάτω από το σπίτι τους στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα και να τον βάζει το άψυχο σώμα του σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.

«Άκουσα σπαραγμούς από τον πατέρα, να φωνάζει “βοήθεια Παναγία μου σώσε με”. Ετοιμαζόταν ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, όπως κάθε Κυριακή, η ρουτίνα του, και ο γιος του είχε στήσει καρτέρι και τον αποτελείωσε. Μέσα στην πυλωτή, εκεί δίπλα που αφήνει ο πατέρας του το αυτοκίνητο και του την έστησε. Ο πατέρας του δεν αντέδρασε και πριν τον αποτελειώσει του είπε “παιδί μου πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο”. Και μετά σιωπή. Ο δράστης δεν μιλούσε καθόλου μόνο κάποια στιγμή έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται ο πατέρας του που φώναζε», αναφέρει ο αυτήκοος μάρτυρας.

«Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου αν με αφήσετε πάλι ελεύθερο»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος -που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα- είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν: «Έχω δύο αδέρφια. Θα σκοτώσω και τα αδέλφια του αν με αφήσετε και πάλι ελεύθερο».

Πριν από 12 χρόνια, στις 29 Μαρτίου του 2014, είχε σκοτώσει την 59χρονη μητέρα του με τον ίδιο τρόπο. Της κατάφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στο σπίτι του.

Το ίδιο βράδυ, ο δράστης εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας και είπε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου (τότε) άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενα του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ζήτησαν τη συνδρομή των ψυχιατρικών αρχών.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστωθεί γιατί ο καθ’ ομολογία δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος, τέσσερα χρόνια νωρίτερα μετά τη δολοφονία της γυναίκας που τον έφερε στη ζωή.

