Χρήστος Παντελής: Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός μουσικός «Μανάρας»

Την τελευταία του πνοή «άφησε» ο Χρήστος Παντελής, γνωστός και ως «Μανάρας», μία εμβληματική μορφή του λαϊκού τραγουδιού.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για την πραότητα και τη σεμνότητα με την οποία ερμήνευε συνοδεία του μπουζουκιού του. Θεωρείτο μέρος της παραδοσιακής, «παλιάς σχολής» ρεμπέτικου / λαϊκού παίξιμου, μία μορφή μουσικού που συχνά έπαιζε σε νυχτερινά στέκια και παρέες.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Έλληνας συγγραφέας, στιχουργός και ερμηνευτής, με ενδιαφέρον για το λαϊκό και παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, Θωμάς Κοροβίνης («Όμορφη Νύχτα», 2008).

