Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα στόχευε ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μεσόγειο;

Η είδηση για το ουκρανικό drone που βρέθηκε στα νερά της Λευκάδας ήταν πρώτη είδηση και σωστά. Ήταν μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Η κυβέρνηση άμεσα επιχείρησε να κουκουλώσει το θέμα, απέφυγε τα συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή και «επισήμως» πέταγε το μπαλάκι από το ΥΠΕΞ στο ΓΕΕΘΑ και από εκεί στο λιμεναρχείο. Ευτυχώς δεν έβαλε στο κάδρο των ευθυνών και αυτούς που το περιμάζεψαν, δηλαδή του ψαράδες...

Ο στόχος αυτού του κυβερνητικού χειρισμού ήταν σαφής. Να διασωθεί η στρατηγική σχέση με το καθεστώς Ζελένσκι και να περιφρουρήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις της «συμμάχου» Ουκρανίας.

Η γελοιότητα του ελληνικού ΥΠΕΞ έσπασε ταμεία όταν έλεγε ότι ζητούσε απαντήσεις, αλλά οι Ουκρανοί δεν βγαίναν στο τηλέφωνο. Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον η. Μετά από πολλές ημέρες έγινε διάβημα προς το ΥΠΕΞ της Ουκρανίας και επίσης μετά από πολλές ημέρες η κυβέρνηση μας ενημέρωσε ότι «απάντησε η Ουκρανία και ζήτησε συγγνώμη»!

Η κυβέρνηση πιάστηκε ξανά να λέει ψέματα. Όπως αποκαλύφτηκε σε δημοσίευμα του Ριζοσπάστη (Σάββατο 6 Ιουνίου) η κυβέρνηση είχε πάρει «χαρτί και καλαμάρι» απάντηση από την Ουκρανία, νωρίτερα από ότι ισχυριζόταν. Στην απάντηση μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το καθεστώς του ανδρείκελου Ζελένσκι έκανε γνωστό πώς το ουκρανικό drone που έπλεε στη Λευκάδα, σκόπευε, για πρώτη φορά στη Μεσόγειο, να επιτεθεί σε πλοίο του ρώσικου πολεμικού ναυτικού, που συνόδευε τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο»!

Αν είχε επιτευχθεί ο στόχος του drone η χώρα μας θα γινόταν ενεργό πεδίο πολέμου. Θα πει κανείς ότι αν μη τι άλλο πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη και πολύ σημαντική αποκάλυψη. Πολύ περισσότερο που η κυβέρνηση δε διέψευσε όσα ανέφερε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Κι όμως! Κανένα κόμμα, πέραν του ΚΚΕ, δεν βρέθηκε να ζητήσει εξηγήσεις από την κυβέρνηση γι’ αυτή την εξέλιξη.

Αυτή η στάση της συγκάλυψης εκ μέρους της ΝΔ συμπληρώνεται από την αφωνία των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ ως το κόμμα Καρυστιανού, από το Βελόπουλο ως τον ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα Τσίπρα ως άλλες δήθεν «αντισυστημικές» δυνάμεις. Δεν είναι σοβαρό θέμα για τον ελληνικό λαό να μετατρέπονται οι ελληνικές θάλασσες σε πολεμικό προγεφύρωμα; Είναι μικρής τάξης ζήτημα η συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών; Μήπως είναι πιο ενδιαφέρον ποιες καρέκλες θα καπαρώσουν οι διάφοροι ανεξάρτητοι βουλευτές από το γεγονός ότι είμαστε ένα βήμα από την επέκταση του πολέμου 1500 χιλιόμετρα μακριά από τα θέατρα του ρωσοΝΑΤΟϊκού πολέμου στην Ουκρανία; Η στάση της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του συστήματος επιβεβαιώνει τις κοινές δεσμεύσεις που μοιράζονται στην στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, στην ενεργή εμπλοκή από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των ΗΠΑ -ΝΑΤΟ-ΕΕ και του καθεστώτος Ζελένσκι.

Άλλωστε, ο ίδιος Τσίπρας που ίδρυσε τώρα το κόμμα του, είναι ο ίδιος Τσίπρας με αυτόν που έβλεπε ως «διαβολικά καλό» τον Τραμπ, είναι ο ίδιος Τσίπρας που επί κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου αναβάθμισε τις σχέσεις με το Ισραήλ. Όλοι μαζί -ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ- έχουν βάλει της σφραγίδα τους στην εγκατάσταση κι επέκταση των βάσεων στην Ελλάδα, οι οποίες είναι στόχοι αντιποίνων, όλοι μαζί ψήφισαν να σταλούν στη Σαουδική Αραβία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ελληνικοί patriot!

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις επιβεβαιώνεται ότι παρά τις μικροδιαφορές όλοι τους είναι προσηλωμένοι στην υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων που «διατάζουν» την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Μεγάλοι όμιλοι της Ενέργειας, των κατασκευών, των μεταφορών κ.ά. τρίβουν τα χέρια τους από τις μπίζνες που ανοίγουν οι νέοι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων κι ενέργειας, η ανοικοδόμηση στις εμπόλεμες περιοχές. Για αυτά τα συμφέροντα ο λαός μας και η χώρα γίνεται στόχος και μέρος των ανταγωνισμών, που διαρκώς κλιμακώνονται!

Αυτή είναι η σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση και επαγγέλλονται όλα τα άλλα κόμματα. Σταθερότητα στην εμπλοκή, σταθερότητα στο «δεν ξέρουμε που θα ξεσπάσει ο επόμενος πόλεμος», σταθερότητα στην πορεία προς την άβυσσο για τους λαούς! Πρόκειται για πραγματική αστάθεια και ανασφάλεια για τον λαό μας.

Κάθε εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι χρειάζεται να δοθεί μαζική και αποφασιστική απάντηση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, στις ευθύνες της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, των στρατηγικών τους συμμάχων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει κι άλλο η συμπόρευση με το ΚΚΕ, τη μόνη δύναμη που δεν φοβάται να αποκαλύπτει αυτά τα σχέδια, γιατί δεν έχει, ούτε θέλει να έχει κανένα δεσμό με αυτές τις δυνάμεις που υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια τα συμφέροντα των καπιταλιστών, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες του λαού. Τη δύναμη που οργανώνει την αντεπίθεση για την ανατροπή του σημερινού σάπιου συστήματος, που καλεί τον λαό, σε έναν κόσμο που φλέγεται, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων!

*Ο Νίκος Παπαναστάσης είναι βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ

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