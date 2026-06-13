Podcast – Μίλτος Καρατζάς: «Κάθε εμφάνιση των Foreigner είναι ένα μέγα διεθνές μουσικό γεγονός»

Οι θρυλικοί Foreigner θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ. Με τη μεγάλη τους περιοδεία, με τίτλο «Celebrating 50 Years», οι Foreigner συνεχίζουν να γράφουν ιστορία.

Με αυτή την αφορμή, ο βετεράνος μουσικός παραγωγός μίλησε στο topontiki.gr. Στην αρχή της συνομιλίας μας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για πολλά χρόνια, μετά τα επεισόδια στη συναυλία των Rolling Stones τον Απρίλιο του 1967, δεν ερχόταν στην Ελλάδα κανένα ξένο συγκρότημα. Εδώ ανέφερε την προσωπική του ιστορία σχετικά με το πώς ήρθαν στην Ελλάδα οι Police, σπάζοντας αυτό το πολυετές εμπάργκο.

Σχετικά με την επερχόμενη συναυλία των Foreigner, στην οποία έχει κομβικό ρόλο, είπε ότι οι πόρτες για τους θεατές θα ανοίξουν στις 18:30. Τη συναυλία θα ανοίξει στις 20:00, ως special guest, ο Κώστας Τουρνάς, με ένα δυναμικό set, πλαισιωμένος από τέσσερις μουσικούς και τρεις γυναικείες φωνές.

Οι Foreigner υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα στην ιστορία της rock. Η κάθε τους εμφάνιση είναι ένα μουσικό γεγονός που ξεσηκώνει κοινό και μουσικούς κριτικούς.

Οι Foreigner ανήκουν στο κορυφαίο 10% όλων των live performers. Θεωρούνται εντυπωσιακοί καλλιτέχνες στη σκηνή, κάνοντας shows που αξίζει να δεις. Οι κριτικές για τις συναυλίες τους περιγράφουν τα live ως υψηλής ενέργειας, δυναμικά, εκρηκτικά, ηλεκτρισμένα, ανατριχιαστικά, νοσταλγικά και αξέχαστα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε 6 πράγματα που πρέπει να γνωρίζει κανείς για τους Foreigner:

● Πρόσφατα εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame (Class of 2024), ενώ η διαχρονική τους επιτυχία «I Want To Know What Love Is» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify, πριν ακόμη το πετύχουν οι The Who, Pink Floyd ή Bob Dylan.

● Με 9 τραγούδια στο Top 10 και 16 συνολικά επιτυχίες στο Top 30, οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια άλμπουμ, ενώ παραμένουν σταθερά στο Top 20 του Classic Rock Radio, με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων.

● Το άλμπουμ τους «4» παραμένει ιστορικό, καθώς περιέχει αξεπέραστες επιτυχίες όπως το «Urgent», τοποθετώντας το στο Νο. 1 του Billboard για περισσότερες εβδομάδες από κάθε άλλο άλμπουμ της Atlantic Records στα 80 χρόνια ύπαρξής της. Το «Waiting For A Girl Like You» κράτησε τη 2η θέση του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως οι U2, Van Halen, Aerosmith, Journey και Def Leppard.

● Η μουσική των Foreigner συνεχίζει να εμπνέει και τις νεότερες γενιές, χάρη στη δυναμική παρουσία των τραγουδιών τους σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές όπως «Stranger Things», «Euphoria», «Wednesday» και «The Eternals». Παράλληλα, τα «Juke Box Hero» και «I Want To Know What Love Is» έχουν γίνει πλατινένια στην εποχή του digital streaming.

● Με τον ιδρυτή Mick Jones να έχει τιμηθεί στο Songwriters Hall of Fame, και με μια εντυπωσιακή καριέρα που περιλαμβάνει sold out συναυλίες σε κορυφαίες σκηνές όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, οι Foreigner αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά του rock μπορεί να είναι πιο ζωντανή από ποτέ.

● Πλέον, οι Foreigner εισέρχονται σε μια συναρπαστική νέα εποχή, φέρνοντας στις σκηνές όλου του κόσμου τον διαχρονικό ήχο των «Cold As Ice», «Hot Blooded», «Juke Box Hero» και φυσικά του ανεπανάληπτου «I Want To Know What Love Is».

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Αθήνα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους θρύλους του rock, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών, τους Foreigner.

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