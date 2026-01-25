Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια Γυμνασίου που φίμωσε 13χρονο μαθητή με χαρτοταινία «για πλάκα»

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η 60χρονη διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη επειδή φίμωσε 13χρονο με χαρτοταινία.

Η 60χρονη καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών, εξαγοράσιμη με 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη.

Η ίδια απολογήθηκε λέγοντας ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία για πλάκα, αλλά ισχυρίστηκε πως όταν επέστρεψε στην τάξη βρήκε τον μαθητή ήδη δεμένο από συμμαθητές του.

«Δεν του είπα εγώ να το κάνει. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε το μάθημα και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε, ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου. Είναι πάγια τακτική που γίνεται χρόνια. Με παρακάμπτουν και πηγαίνουν στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας», πρόσθεσε.

Η ίδια είπε, επίσης, ότι ο 13χρονος έμεινε 10 λεπτά με την ταινία στο στόμα. «Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω-γύρω από το στόμα. Με τη συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ήταν μια συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος αφού πεταγόντουσαν όλοι. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (σ.σ. να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», υποστήριξε.

Έμεινε φιμωμένο για μια διδακτική ώρα

Το παιδί το βρήκε φιμωμένο και δεμένο η φιλόλογος του σχολείου, τη δεύτερη ώρα του σχολικού ωραρίου. Η καθηγήτρια κατέθεσε στο δικαστήριο πως αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί αφού άφησε τα πράγματα της στην έδρα.

«Είδα στο τελευταίο θρανίο να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα. Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια. Έκανα λίγη ώρα για να τον λύσω. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα μου είπαν ότι το έκανε η διευθύντρια», ανέφερε.

Οι καταγγελίες για «προβληματική συπεριφορά» και η ΕΔΕ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για “προβληματική συμπεριφορά” της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Β’ Βάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

