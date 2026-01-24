Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα αδιανόητο περιστατικό διαδραματίστηκε, χθες, σε γυμνάσιο στις Σέρρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία.
Το περιστατικό έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν η μητέρα του ανήλικου μαθητή κατήγγειλε στις Αρχές την 60χρονη καθηγήτρια που φέρεται να είναι και διευθύντρια του σχολείου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καθηγήτρια φίμωσε τον 13χρονο μαθητή που έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του, ενώ ζήτησε από συμμαθητή του να του βάλει χαρτοταινία και στα χέρια.
Η καθηγήτρια συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
