search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 11:01

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή με μονωτική ταινία

24.01.2026 11:01
sxoleio

Ένα αδιανόητο περιστατικό διαδραματίστηκε, χθες, σε γυμνάσιο στις Σέρρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία.

Το περιστατικό έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν η μητέρα του ανήλικου μαθητή κατήγγειλε στις Αρχές την 60χρονη καθηγήτρια που φέρεται να είναι και διευθύντρια του σχολείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η καθηγήτρια φίμωσε τον 13χρονο μαθητή που έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του, ενώ ζήτησε από συμμαθητή του να του βάλει χαρτοταινία και στα χέρια.

Η καθηγήτρια συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αφαίρεσαν από την κοιλιά γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά

Μειώνεται η μεταδοτικότητα της ευλογιάς των προβάτων – Tι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

Νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»: Έρχονται real-time προβλέψεις στην Υποεπιτροπή Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου – Πώς θα λειτουργεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
touni_dimitrakopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: «Αυτό κατέθεσε μάρτυρας και πήγαν να πέσουν τα μπετά…» (Video)

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή – Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ευκαιρία… προσπεράσματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό με Τρίπολη και Βόλο

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Είχε αλεξίσφαιρο, σήμα και μπλε φάρους

komninaka
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Συστατικό στοιχείο της αναμόρφωσης του πολιτικού συστήματος η δημιουργία νέων κομμάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 11:58
touni_dimitrakopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: «Αυτό κατέθεσε μάρτυρας και πήγαν να πέσουν τα μπετά…» (Video)

kataigida athina 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέα επιδείνωση με λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή – Καταιγίδες «χωρίς ιδιαίτερη δυναμική» στην Αττική

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ευκαιρία… προσπεράσματος για ΑΕΚ και Ολυμπιακό με Τρίπολη και Βόλο

1 / 3