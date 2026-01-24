search
ΕΛΛΑΔΑ

24.01.2026 10:52

Ηράκλειο: Αφαίρεσαν από την κοιλιά γάτας 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά

Θα μπορούσε να είναι κομμώτρια. Θα μπορούσε να είναι και μία παιχνιδιάρα …τρελοκοτσιδού. Είναι απλώς μία τρυφερή, χνουδωτή μπαλίτσα  που λατρεύει να ζει …επικίνδυνα. Ο λόγος για την Μιέλ (μέλι στα γαλλικά), μία γατούλα μόλις 1,5 έτους, που είχε μετατρέψει το στομάχι της σε …κουτί  για κοτσίδια μαλλιών. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία αλλά 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά αφαίρεσε τις προηγούμενες ημέρες από την κοιλιά της κτηνίατρος στο Ηράκλειο.

Το άκουσε η νεαρή ιδιοκτήτρια της Μιέλ και δεν το πίστευε… Πού να υποψιαστεί ότι τα κοτσιδάκια που έχανε κατά καιρούς, είχαν καταλήξει στην κοιλιά της γάτας της. Για άλλο λόγο την πήγε στην κτηνίατρο, όμως κάτι η ακτινογραφία, κάτι η ψηλάφηση στην περιοχή της κοιλιάς που υποδείκνυε «ξένο σώμα», η Μιέλ υποβλήθηκε σε επέμβαση. Έχασε το μέτρημα η κτηνίατρος με τα λαστιχάκια που βρήκε, τα οποία, φυσικά, απαθανάτισε και παρέδωσε ως ενθύμιο στην ιδιοκτήτρια. Μάλιστα, φαίνεται ότι τα λαστιχάκια ήταν καιρό …κρυμμένα στην κοιλιά της. Η γατούλα αναρρώνει, σύντομα θα απαλλαχθεί και από το κολάρο και έτσι  θα επιστρέψει δριμύτερη στην  …κανονικότητα του σπιτιού της, μακριά, όμως, λαστιχάκια. Το υποσχέθηκε στη «μαμά» της…

Πηγή: CretaliveNews.gr

