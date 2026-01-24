«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά»: Η έκκληση της μητέρας της 16χρονης Λόρας (Videos)

«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά». Με αυτά τα λόγια η μητέρα της Λόρα Λομτέφ απηύθυνε έκκληση στην 16χρονη κόρη της, που παραμένει άφαντη από τις 8 Ιανουαρίου, μέσω της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

«Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Αναφερόμενη στις φήμες περί καταπίεσης, η μητέρα της 16χρονης δήλωσε βαθιά πληγωμένη.

«Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά», εξήγησε.

«Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό», πρόσθεσε.

«Κάποιος τη βοηθά»

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια κακοποίησης και εντάσεων στο σπίτι, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δεμένη οικογένεια.

«Ένα ανήλικο παιδί βρέθηκε μόνο του στην Αθήνα, σε μια πόλη που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Κάποιος τη βοηθά», πρόσθεσε.

Παρατείνεται το Amber Alert

Μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμο της 16χρονης δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει εκ νέου έκκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της στο Ρίο χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Από τις πρώτες ώρες κυκλοφόρησε βίντεο από συνάντησή της στην Πάτρα με έναν μεσήλικα.

Ο 58χρονος άνδρας είχε συναντηθεί μαζί της προκειμένου να αγοράσει το κινητό της τηλέφωνο έναντι περίπου 200 ευρώ, μετά από αγγελία. Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και κατέθεσε:

«Συναντήθηκα με τη 16χρονη προκειμένου να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο. Το κινητό προοριζόταν για την κόρη μου, την οποία είχα μαζί μου. Δεν γνώριζα προσωπικά τη νεαρή. Ήρθε μόνη της, μου έδειξε τη συσκευή και αποχώρησα».

