Εξαφάνιση Λόρα: Η «άγνωστη» φίλη της που μένει στου Ζωγράφου – Ποια είναι η 18χρονη Άννα και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Συνεχίζετται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, με τις αρχές να εξετάζουν τη σχέση της με άλλα άτομα που μπορεί να τη βοήθησαν στο όπως όλα δείχνουν πολύ καλά σχεδιασμένο πλάνο διαφυγής που είχε καταστρώσει η ανήλικη.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του κοριτσιού από την Πάτρα έχουν εστιάσει σε μια κοπέλα που φέρεται να γνωρίστηκε με τη Λόρα το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόκειται για μια άγνωστη φίλη της Λόρα, που ονομάζεται Άννα. Έχει ουκρανική καταγωγή, είναι 18 ετών και μένει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου. Τα δύο κορίτσια μιλούν και ρωσικά και γνωρίστηκαν το καλοκαίρι, όταν η νεαρή ταξίδεψε στην Πάτρα για διακοπές.

«Είναι από Ουκρανία και μιλάει ρωσικά. Επειδή και η Λόρα μιλάει ρωσικά. Η Λόρα το καλοκαίρι είχε γνωρίσει κάποιο κορίτσι γύρω στα 18. Οι φίλες της έχουν πει κάποιες πληροφορίες ότι το κορίτσι το λένε Άννα. Είναι 18 χρονών. Μίλαγε στις φίλες της για κάποιο κορίτσι που είχε βρει », ανέφερε μάρτυρας στο Star.

Όπως είχε εκμυστηρευτεί η Λόρα στις φίλες της, η Άννα φέρεται να είχε γνωρίσει και τους γονείς της. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς της ανήλικης δεν έβλεπαν θετικά αυτή τη γνωριμία, κάτι που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τον ρόλο της νεαρής κοπέλας στη ζωή της Λόρας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε όσα φέρεται να είπε η Λόρα λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί. Μάρτυρας περιέγραψε ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν βγει μαζί βόλτα και η Λόρα μιλούσε ανοιχτά για την επιθυμία της να φύγει.

«Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει και για μια φίλη της, 18 χρονών, που τη λένε Άννα, και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα», ανέφερε.

Τι εξετάζει η Αστυνομία

Η Ασφάλεια έχει θέσει υπό διερεύνηση την πληροφορία για την Άννα. Παρότι το όνομά της εμφανίζεται συχνά στις αφηγήσεις της Λόρας προς τις φίλες της από το καλοκαίρι, δημιουργεί έντονα ερωτήματα το γεγονός ότι από το οικογενειακό περιβάλλον ισχυρίζονται ότι δεν την είχε δει ποτέ. Οι γονείς της Λόρας δηλώνουν πως δεν θυμούνται την ύπαρξη αυτού του προσώπου.

Οι Αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα:

η Λόρα να επινόησε την ύπαρξη της Άννας, προκειμένου να σχεδιάσει την εξαφάνισή της χωρίς να κινήσει υποψίες

η Άννα να είναι υπαρκτό πρόσωπο και γι’ αυτό η Λόρα διέγραψε τους λογαριασμούς της στα social media, ώστε να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Mega, απάντηση έδωσαν οι γερμανικές αρχές στην ΕΛ.ΑΣ σχετικά με τη μαρτυρία γυναίκας που ισχυρίζεται ότι είδε τη Λόρα στον προαστιακό σιδηρόδρομο στο Βερολίνο. Η ταυτοποίηση, ωστόσο, δεν είναι δυνατή, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διαγράφεται εντός 48 ωρών.

Διαβάστε επίσης:

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

Επιμένουν οι βροχές σε Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο – Ομίχλες πρωί και βράδυ – Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Διβάνη σε Καρυστιανού: «Ακροδεξιές ιδέες πίσω από δημοκρατική βιτρίνα»