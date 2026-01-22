Διβάνη σε Καρυστιανού: «Ακροδεξιές ιδέες πίσω από δημοκρατική βιτρίνα»

Κριτική στη Μαρία Καρυστιανού άσκησε η Λένα Διβάνη, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για το ζήτημα των αμβλώσεων, κάνοντας λόγο για «ακροδεξιές ιδέες» και αφήνοντας αιχμές για την πολιτική της πορεία.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η ακαδημαϊκός και συγγραφέας Λένα Διβάνη –η οποία πέρσι είχε επιλέξει τη Μαρία Καρυστιανού ως «γυναίκα της χρονιάς» σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής– εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για τη σημερινή στάση της.

Όπως σημειώνει, αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο η Μαρία Καρυστιανού υπερασπίστηκε τον αγώνα των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, υπογραμμίζοντας ότι, αν και γιατρός, στάθηκε «σαν κορυφαία δικηγόρος» στο πλευρό των οικογενειών.

«Μισόλογα και ημιδιαψεύσεις»

Ωστόσο, η Λένα Διβάνη τονίζει ότι η είσοδος της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό λόγο συνοδεύεται, κατά την άποψή της, από πρακτικές που παραπέμπουν σε ακροδεξιά ρητορική.

«Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Αιχμές για πολιτική επικινδυνότητα

Η συγγραφέας θέτει ευθέως το ερώτημα αν η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να αποδειχθεί «πολιτικά επικίνδυνη», δηλώνοντας ότι ως επιστήμονας θεωρεί πως αυτό είναι πιθανό, αν και ως συγγραφέας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιβεβαιωθεί.

Η ανάρτηση κλείνει με ειρωνική διάθεση, καθώς η Λένα Διβάνη αναφέρει ότι θα πρότεινε «να το βάλουν σε διαβούλευση», σημειώνοντας πως δεν είναι αφελής και πως επιθυμεί κι εκείνη «να διευρύνει το κοινό» της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Διβάνη

«Κυρία Καρυστιανού μου εγώ, να ξέρετε, πέρσι σας επέλεξα για γυναίκα της χρονιάς όταν με ρώτησε η Καθημερινή. Και το αξίζατε. Αν και είστε γιατρός, μάθατε πολύ γρήγορα να υπερασπίζεστε σαν κορυφαία δικηγόρος το δίκιο των χαμένων ψυχών. Φέτος μπήκατε στην πολιτική και το επιβεβαιώσατε: μαθαίνετε πραγματικά πολύ γρήγορα. Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα, τα επαμφοτερίζοντα, τις ημιδιαψεύσεις, την καλωσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες.

Θα αποδειχτείτε πολιτικά επικίνδυνη; Δεν ξέρω… ως επιστήμων νομίζω ναι αλλά ως συγγραφέας θα πω ίσως και όχι. Τέλος πάντων, θα προτείνω να το βάλουν σε διαβούλευση. Μη νομίζετε, δεν είμαι καμιά αφελής, θέλω κι εγώ να διευρύνω το κοινό μου…»

