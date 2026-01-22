«Τα πόδια μου γέμισαν πληγές από τις πέτρες» – Η παρέμβαση περαστικών που απέτρεψε να υπάρξει και δεύτερο θύμα στη Γλυφάδα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η παρέμβαση δύο ανδρών απέτρεψε να υπάρξει και δεύτερο θύμα στη Γλυφάδα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο στο σημείο ο δρόμος είναι κατηφορικός. Από τα νερά της βροχής έχει δημιουργηθεί ένας τρομακτικός χείμαρρος.
Η γυναίκα παραβλέποντας τον κίνδυνο επιχειρεί να περάσει τον δρόμο, τα νερά την παρασέρνουν, ώσπου εμφανίζεται ένας περαστικός και την τραβά. Εμφανίζεται και δεύτερος περαστικός. Μαζί καταφέρνουν να τη σηκώσουν και την περνούν απέναντι.
«Ήταν τρομαγμένη, της είπα να μην περάσει. Ήταν ηλικιωμένη και τα πόδια της δεν θα τη κρατούσαν. Την έπιασα και μετά από δύο μέτρα έπεσε κάτω», είπε, μιλώντας στο MEGA, ο περαστικός που άρπαξε τη γυναίκα.
«Μετά από δέκα λεπτά το σημείο ήταν γεμάτο πέτρες και χώμα» επεσήμανε και πρόσθεσε ότι τα πόδια του γέμισαν πληγές από τις πέτρες.
