Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Γιατί βρέθηκαν εκεί οι δύο λιμενικοί – Το μοιραίο κύμα που κατάπιε τον 53χρονο

Όσα δεν φέρνει ο χρόνος όλος τα φέρνει μια στιγμή λέει η λαϊκή ρήση, που απεικονίζει το πως γράφτηκε η τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας, με τον τραγικό χαμό του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους.

Η τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας γράφτηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα λιμάνι που κυριολεχτικά βομβαρδιζόταν από τη θάλασσα και τις ριπές του ανέμου. Η κακοκαιρία είχε ήδη δείξει τα δόντια της, με ανέμους 9 και 10 μποφόρ και κύματα που ξεπερνούσαν τα πέντε μέτρα, να περνούν τον κυματοθραύστη και να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Ο 53χρονος λιμενικός και η διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας Κατερίνα Βούλγαρη βρίσκονταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι, εκτελώντας υπηρεσία σε συνθήκες που από μόνες τους ήταν οριακές. Αρχικός τους στόχος ήταν να απομακρύνουν πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, άλλους για να καταγράψουν το φαινόμενο με τα κινητά τους και άλλους που, παρά τον κίνδυνο, προσπαθούσαν να δέσουν και να ασφαλίσουν μικρά σκάφη την ώρα που η θάλασσα αφήνιαζε. Η παρουσία ανθρώπων εκείνη τη στιγμή κρίθηκε επικίνδυνη και οι λιμενικοί έσπευσαν για να τους απομακρύνουν.

Αφού ο κόσμος απομακρύνθηκε, οι δύο λιμενικοί πήραν την απόφαση να παραμείνουν και προσπάθησαν να βοηθήσουν στην ασφάλιση σκαφών, ώστε να περιοριστούν οι ζημιές και να μην υπάρξουν νέοι κίνδυνοι αν κάποιο σκάφος λυνόταν και παρασυρόταν ανεξέλεγκτα. Εκείνη τη στιγμή, όμως, η φύση δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ένα τεράστιο κύμα, μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, πέρασε πάνω από τον κυματοθραύστη και χτύπησε με σφοδρότητα το σημείο όπου βρίσκονταν οι δυο λιμενικοί. Η δύναμή του ήταν τέτοια που τους παρέσυρε και τους πέταξε μέσα στη θάλασσα. Ο 53χρονος λιμενικός χτύπησε βίαια στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στον αυχένα, πιθανότατα πάνω σε σκάφος ή σε σημείο του λιμανιού. Το χτύπημα αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς έχασε αμέσως τις αισθήσεις του.

Η διοικήτρια παρασύρθηκε και εκείνη από το κύμα, όμως κατάφερε, τραυματισμένη, να βγει από το νερό. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Ο λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο 53χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ) καπετάνιος Γιώργος Βάλλης ανέφερε «Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται σε αυτές τις δύσκολες ώρες τόσο στην οικογένεια και στους οικείους του αδικοχαμένου στελέχους του Λιμενικού Σώματος όπου εκφράζω και τα θερμά μου συλλυπητήρια, όσο και στη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος Βόρειας Κυνουρίας κα. Κατερίνα Βούλγαρη, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τραγικού και ιδιαίτερα σκληρού περιστατικού, δίνοντας μάχη υπό ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες. Η διοικήτρια δοκιμάστηκε σωματικά και ψυχικά, εκτελώντας το καθήκον της με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Μετά την διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας Άστρους και με την καταβολή των υπεράνθρωπων ενεργειών των υγειονομικών, η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και είναι κάτι που μέσα στο τραγικό γεγονός με χαροποιεί. Της εύχομαι ειλικρινά περαστικά και ταχεία ανάρρωση, ενώ εκφράζω τη συμπαράστασή μου προς την ίδια και προς όλα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής τους. Σε τέτοιες στιγμές, οφείλουμε να στεκόμαστε με σεβασμό, ενότητα και ανθρωπιά, αναγνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης και την ανθρώπινη δοκιμασία που συνοδεύει την προσφορά στο καθήκον».

