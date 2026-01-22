search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 16:31

Ηράκλειο: 39χρονος σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το ανήλικο παιδί της – «Έχω εντολή από μια φωνή να σκοτώσω»

22.01.2026 16:31
astynomia_peripoliko

Στιγμές τρόμου έζησε το μεσημέρι της Τετάρτης, 21/1, μία νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της στο Ηράκλειο, όταν ένας 39χρονος άνδρας σε κατάσταση αμόκ ξεκίνησε να τους κυνηγά, κρατώντας τσεκούρι. 

Όπως αναφέρει το patris.gr, το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Γούβες, με τον 39χρονο να εντοπίζει τη μητέρα με το παιδί στο δρόμο, και να κινείται απειλητικά εναντίον τους κραδαίνοντας το τσεκούρι

Η γυναίκα, μέσα στον πανικό της, έκρυψε το παιδί για να το προστατεύσει σε σπίτι της περιοχής, με τις φωνές της να κινητοποιούν τους κατοίκους, που έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να ενημερώσουν τις Αρχές. 

Στο νοσοκομείο ο 39χρονος που τρομοκράτησε μητέρα και παιδί

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, που βρήκαν τον 39χρονο σε έξαλλη κατάσταση, να έχει προκαλέσει με το τσεκούρι σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της νεαρής μητέρας

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, με τον ίδιο να φωνάζει στους αστυνομικούς ότι «είχε εντολή να σκοτώσει». «Έχω εντολή από μια φωνή να σκοτώσω», έλεγε και ξανάλεγε ο 39χρονος. 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μετά τη μεταφορά του 39χρονου στο αστυνομικό τμήμα, ο άνδρας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Διαβάστε επίσης:

«Κουνούσε το αριστερό της πόδι» – Πώς η 56χρονη εκπαιδευτικός βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο και οι προσπάθειες  απεγκλωβισμού

Θεσσαλονίκη: Νόμιζε ότι θα βγει ραντεβού με… 13χρονη, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο – Η «παγίδα», ο τραυματισμός και οι συλλήψεις

Άστρος Κυνουρίας: Αύριο, παρουσία Κικίλια, η κηδεία του 53χρονου λιμενικού – Το σοκαριστικό βίντεο με τα τεράστια κύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
babis tsexia ydrogeios 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral o Τσέχος πρωθυπουργός: Αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η Γροιλανδία – Το αυτογκόλ με το βίντεο στα social

«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο – Αντίδραση από τη Μόσχα

Liz Hurley
LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

traino – ispania new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

trump davos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Όργιο φημών… ξανά για την υγεία του μετά τις νέες μελανιές στο χέρι του (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:34
babis tsexia ydrogeios 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Viral o Τσέχος πρωθυπουργός: Αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η Γροιλανδία – Το αυτογκόλ με το βίντεο στα social

«Βόμβα» από Wall Street Journal: Έρχονται νέες κυρώσεις για τα πλοία που σπανε το εμπάργκο στη Βενεζουέλα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό ρεσάλτο σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο – Αντίδραση από τη Μόσχα

Liz Hurley
LIFESTYLE

Λιζ Χάρλεϊ: «Λύγισε» η ηθοποιός στη δίκη κατά των ταμπλόιντ

1 / 3