Ηράκλειο: 39χρονος σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα και το ανήλικο παιδί της – «Έχω εντολή από μια φωνή να σκοτώσω»

Στιγμές τρόμου έζησε το μεσημέρι της Τετάρτης, 21/1, μία νεαρή μητέρα και το ανήλικο παιδί της στο Ηράκλειο, όταν ένας 39χρονος άνδρας σε κατάσταση αμόκ ξεκίνησε να τους κυνηγά, κρατώντας τσεκούρι.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Γούβες, με τον 39χρονο να εντοπίζει τη μητέρα με το παιδί στο δρόμο, και να κινείται απειλητικά εναντίον τους κραδαίνοντας το τσεκούρι.

Η γυναίκα, μέσα στον πανικό της, έκρυψε το παιδί για να το προστατεύσει σε σπίτι της περιοχής, με τις φωνές της να κινητοποιούν τους κατοίκους, που έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να ενημερώσουν τις Αρχές.

Στο νοσοκομείο ο 39χρονος που τρομοκράτησε μητέρα και παιδί

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, που βρήκαν τον 39χρονο σε έξαλλη κατάσταση, να έχει προκαλέσει με το τσεκούρι σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της νεαρής μητέρας.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, με τον ίδιο να φωνάζει στους αστυνομικούς ότι «είχε εντολή να σκοτώσει». «Έχω εντολή από μια φωνή να σκοτώσω», έλεγε και ξανάλεγε ο 39χρονος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μετά τη μεταφορά του 39χρονου στο αστυνομικό τμήμα, ο άνδρας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.

