Θεσσαλονίκη: Νόμιζε ότι θα βγει ραντεβού με… 13χρονη, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο – Η «παγίδα», ο τραυματισμός και οι συλλήψεις

Θύμα επίθεσης από δύο νεαρά άτομα, που του έστησαν παγίδα με ψεύτικο προφίλ δήθεν ανήλικης, έπεσε ένας 30χρονος το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) σε περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο νεαρά άτομα «παγίδευσαν» τον 30χρονο με ραντεβού μέσω social media, χρησιμοποιώντας ψεύτικο προφίλ το οποίο είχε τα στοιχεία ενός 13χρονου κοριτσιού, σύμφωνα με το thestival.gr.

Ως δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν ένας 23χρονος και μία 20χρονη ενώ το ραντεβού με τον 30χρονο έκλεισε ο πρώτος, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε φτιάξει το ψεύτικο προφίλ. Το ραντεβού δόθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή του Ευόσμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν ο 23χρονος και η 20χρονη συναντήθηκαν με τον 30χρονο, του επιτέθηκαν βρίζοντας και απειλώντας τον λεκτικά καθώς και με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Ο 30χρονος αντέδρασε σπρώχνοντας τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το μαχαίρι στο χέρι και οι δράστες να πέσουν στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, διέφυγε εγκαταλείποντας στο σημείο το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι συλληφθέντες αφαίρεσαν, μετά την αποχώρησή του.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Λίγο αργότερα, ο 23χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και συνελήφθη. Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 20χρονης, η οποία αφού αναζητήθηκε, μετέβη στην προαναφερόμενη Υπηρεσία, επιστρέφοντας το ηλεκτρικό πατίνι.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Άστρος Κυνουρίας: Αύριο, παρουσία Κικίλια η κηδεία του 53χρονου λιμενικού – Το σοκαριστικό βίντεο με τα τεράστια κύματα

Άνω Γλυφάδα: Εκπαιδευτικός και μητέρα ενός παιδιού η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο λόγω κακοκαιρίας

Ταλαιπωρία επιβατών της πτήσης Ζάκυνθος – Αθήνα – Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα λόγω κακοκαιρίας και προσγειώθηκαν στη… Χίο (video)