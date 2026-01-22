Ταλαιπωρία επιβατών της πτήσης Ζάκυνθος – Αθήνα – Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα λόγω κακοκαιρίας και προσγειώθηκαν στη… Χίο (video)

Πολύωρη ήταν η ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν περίπου 100 επιβάτες της απογευματινής πτήσης της Ολυμπιακής από τη Ζάκυνθο για Αθήνα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με το Chiosin, χθες το απόγευμα, η πτήση OA053, απογειώθηκε στις 18.35 από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ωστόσο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών το αεροπλάνο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττικής.

Μετά από συνεννόηση ο πιλότος του αεροσκάφους κινήθηκε προς την Χίο, όπου μετά από σχεδόν μία ώρα στον αέρα, προσγειώθηκε. Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίστηκε για περισσότερες από δύο ώρες επιπλέον, καθώς παρέμειναν στην αίθουσα αναμονής και περίμεναν την ανακοίνωση για αναχώρησή τους, η οποία τελικά έγινε στις 23.10.

