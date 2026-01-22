Η «επόμενη μέρα» στην Άνω Γλυφάδα – Με… κουτάλια ξεθάβουν τα ΙΧ – Θρήνος για τους νεκρούς (videos/photos)

Ακόμα και με κουτάλια στα χέρια, οι κάτοικοι της Ανω Γλυφάδας προσπαθούν από το πρωί της Πέμπτης να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη.

Η περιοχή, μια μέρα μετά την έντονη βροχόπτωση θυμίζει «βομβαρδισμένο» τοπίο. «Βουνά» από φερτά υλικά, πέτρες και χώματα, σκέπασαν τα πάντα στο διάβα τους κάνοντας τους δρόμους του συγκεκριμένου προαστίου αγνώριστους.

Την ίδια στιγμή σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος μιας γυναίκας την περιοχή η οποία παραύρθηκε απο ορμητικά νερά χθες το βράδυ ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων της κακοκαιρίας σε δύο αφοπύ είχε πρηγηθεί ο θανατος και ενός λιμενικού στο Αστρος Κυνουρίας.

«Μόνο τα πόδια της φαίνονταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να την σώσουμε. Η γυναίκα ήταν 56 χρόνων και είχε μια κόρη. Μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσαμε να την σώσουμε. Μάλλον χτύπησε όπως την παρέσυρε το νερό και δεν μπορούσε να κρατηθεί από κάπου», ανέφερε συγκεκριμένα αυ7τόπτης μάρτυρας.

Ο άλλος νεκρός είναι ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα μανιασμένα κύματα στο Άστρος. Ο 53χρονος έπεσε την ώρα του καθήκοντος, ενώ προσπαθούσε να δέσει τα σκάφη στο λιμάνι.

Πρωτοφανείς εικόνες

Οι εικόνες στην Ανω Γλυφάδα είναι πρωτοφανείς.

Τα ορμητικά νερά λειτούργησαν ως οδοστρωτήρας, παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα και κάδους, αφήνοντας πίσω τους ένα πραγματικό χάος.

«Μένω εδώ κάτω, στην οδό Μετσόβου τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί» λέει ο κ. Δημήτρης Μιχαλής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές: «Τα νερά τρέχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε».

Σήμερα, η αγωνία των κατοίκων είναι να επανέλθουν σε μια στοιχειώδη κανονικότητα.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν.

Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Προβλήματα σε όλη την Αττική

Προβλήματα από τις έντονες βροχές και τις ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε όλο το λεκανοπέδιο, ωστόσο τα μεγαλύτερα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, περιοχές στις οποίες η Πυροσβεστική δέχτηκε τις περισσότερες κλήσεις.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν με οδηγούς να εγκλωβίζονται σε αυτά και να χρειάζονται τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων την ώρα που οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους με φερτά υλικά.

Επιπλέον ρέματα σε Ασπρόπυργο και Ραφήνα (Άγιος Ιωάννης και Μεγάλο Ρέμα) υπερχείλισαν, με τους κατοίκους από περιοχές κοντά σε αυτά να απομακρύνονται.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής, όπως σε Βύρωνα, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη, Αμπελόκηπους τα ύψη βροχής μέχρι χθες στις 19.30 είχαν ξεπεράσει, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα 115 χιλιοστά βροχής, ενώ στου Παπάγου καταγράφηκαν 146.4 mm βροχής.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη – Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στον Εύοσμο

Τραγωδία στο Άστρος: Το συγκλονιστικό βίντεο της παράσυρσης του λιμενικού – Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα