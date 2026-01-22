Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στον Εύοσμο

Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό πεζού από φορτηγό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 07:15 στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Εσπερίδων, στον Εύοσμο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ σύμφωνα με το thestival η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στο Άστρος: Το συγκλονιστικό βίντεο της παράσυρσης του λιμενικού – Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Ηλεία: Καταστροφικό «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου στην Πηνεία – Χάθηκαν δεκάδες ζώα από κατάρρευση στάβλου (video)