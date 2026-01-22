Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στον Εύοσμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τροχαίο με παράσυρση και τραυματισμό πεζού από φορτηγό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.
Το ατύχημα σημειώθηκε στις 07:15 στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Εσπερίδων, στον Εύοσμο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ σύμφωνα με το thestival η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.
