ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 11:20
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.01.2026 09:31

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

22.01.2026 09:31
kakokairia_dromoi

Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

– Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

– Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

