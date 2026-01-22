Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.
Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:
– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
– Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.
– Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.
– Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
