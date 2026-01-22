Γλυφάδα: Η στιγμή της δραματικής διάσωσης γυναίκας που παρασύρθηκε από χείμαρρο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με τη Γλυφάδα να θρηνεί τον θάνατο της 56χρονης από την κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα, άλλη μία γυναίκα κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της στην ίδια περιοχή.
Η δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο Facebook.
Σύμφωνα με μαρτυρίες και το οπτικό υλικό, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο με τα ορμητικά νερά να την παρασύρουν.
Δυο άνδρες παρεμβαίνουν και ρισκάροντας τη ζωή τους καταφέρνουν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα…
Διαβάστε επίσης:
Κακοκαιρία: Δύο νεκροί – Βομβαρδισμένο τοπίο η Ανω Γλυφάδα με δρόμους χείμαρρους και αυτοκίνητα θαμμένα (video)
Καλλιάνος για Άνω Γλυφάδα: Για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο
Σαρώνει τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.