Γλυφάδα: Η στιγμή της δραματικής διάσωσης γυναίκας που παρασύρθηκε από χείμαρρο (video)

Με τη Γλυφάδα να θρηνεί τον θάνατο της 56χρονης από την κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα, άλλη μία γυναίκα κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της στην ίδια περιοχή.

Η δραματική διάσωση καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο Facebook.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και το οπτικό υλικό, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή δρόμο που είχε μετατραπεί σε χείμαρρο με τα ορμητικά νερά να την παρασύρουν.

Δυο άνδρες παρεμβαίνουν και ρισκάροντας τη ζωή τους καταφέρνουν να την τραβήξουν από τα χέρια και να τη βγάλουν σε ασφαλές σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα…

