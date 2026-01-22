Σαρώνει τα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία (video)

Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που εδώ και ένα 24ωρο πλήττει ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Ειδικότερα, χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το λιμάνι της Ρόδου, όπου η θάλασσα «βγήκε» στον παραλιακό δρόμο, ενώ πλοίο έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να καταφέρει να δέσει.

Όπως φαίνεται στα βίντεο του rodoslivenews24.gr, από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν και αλιευτικά σκάφη, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, καθώς χτυπιόντουσαν μεταξύ τους λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

