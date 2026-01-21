search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 21:36

Υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθιάς: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας 

21.01.2026 21:36
kalamos

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στην περιοχή του Καλάμου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας

Από τις βροχές υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθίας, με συνέπεια η οικογένεια να αποκλειστεί στο σπίτι της.

«Βιώνουμε κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή μας. Δεν θα θυμάμαι προσωπικά τόσο έντονα φαινόμενα και πολλά προβλήματα. Μία οικογένεια με δύο παιδάκια έχει αποκλειστεί. Η πολιτική προστασία έστειλε βαρέο όχημα», εξήγησε ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη έχουν, επίσης, αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Διαβάστε επίσης

Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα 

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική – Χάος στους δρόμους, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο

Η κακοκαιρία έπληξε και την Άνω Γλυφάδα: Χείμαρρος παρέσυρε κάδους και αυτοκίνητα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tram vroxi
ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά το Μετρό και το Τραμ – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Επ’ αόριστον» η συμφωνία για τη Γροιλανδία – «Όλοι είναι ευχαριστημένοι» -Ανακάλεσε τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες

ethniko polo andrwn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

davos ekkenosi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο – Αναφορές για «οσμή που προκαλεί βήχα»

gavin newsom 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:19
tram vroxi
ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά το Μετρό και το Τραμ – Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Επ’ αόριστον» η συμφωνία για τη Γροιλανδία – «Όλοι είναι ευχαριστημένοι» -Ανακάλεσε τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες

ethniko polo andrwn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

1 / 3