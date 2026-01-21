Υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθιάς: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας 

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στην περιοχή του Καλάμου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας

Από τις βροχές υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθίας, με συνέπεια η οικογένεια να αποκλειστεί στο σπίτι της.

«Βιώνουμε κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή μας. Δεν θα θυμάμαι προσωπικά τόσο έντονα φαινόμενα και πολλά προβλήματα. Μία οικογένεια με δύο παιδάκια έχει αποκλειστεί. Η πολιτική προστασία έστειλε βαρέο όχημα», εξήγησε ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη έχουν, επίσης, αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Διαβάστε επίσης

Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική – Χάος στους δρόμους, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο

Η κακοκαιρία έπληξε και την Άνω Γλυφάδα: Χείμαρρος παρέσυρε κάδους και αυτοκίνητα (Video)