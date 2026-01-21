search
ΕΛΛΑΔΑ

21.01.2026 20:43

Η κακοκαιρία έπληξε και την Άνω Γλυφάδα: Χείμαρρος παρέσυρε κάδους και αυτοκίνητα (Video)

ano glyfada kakokairia 88- new

«Ποτάμια» έχουν γίνει οι δρόμοι της Αττικής από το πολύ νερό που πέφτει ακατάπαυστα για ώρες, με την κακοκαιρία να δείχνει τα δόντια της και στα νότια προάστια.

Βίντεο από την Άνω Γλυφάδα καταγράφουν απίστευτες εικόνες της κατάστασης που επικρατεί, με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η κατάσταση στον δρόμο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχουν και φερτά υλικά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

vraxografia
ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο βρέθηκε στην Κελέβη της Ινδονησίας

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, είχε εγκλωβιστεί κάτω από όχημα 

kakokairia xioni 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, τι θα ισχύσει για τα σχολεία

kakokairia-2354346
ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική – Χάος στους δρόμους, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο

revma
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ποιες περιοχές καταγράφονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

