Η κακοκαιρία έπληξε και την Άνω Γλυφάδα: Χείμαρρος παρέσυρε κάδους και αυτοκίνητα (Video)

«Ποτάμια» έχουν γίνει οι δρόμοι της Αττικής από το πολύ νερό που πέφτει ακατάπαυστα για ώρες, με την κακοκαιρία να δείχνει τα δόντια της και στα νότια προάστια.

Βίντεο από την Άνω Γλυφάδα καταγράφουν απίστευτες εικόνες της κατάστασης που επικρατεί, με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η κατάσταση στον δρόμο να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στο οδόστρωμα υπάρχουν και φερτά υλικά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

