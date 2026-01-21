Κακοκαιρία στην Εύβοια: Άνοιξε ο δρόμος και κατάπιε δύο αυτοκίνητα στην Αμάρυνθο (Video)

Και η Εύβοια χτυπήθηκε από την κακοκαιρία με έντονη βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης το νησί.

Ειδικότερα, στην Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτριας σε κεντρικό σημείο, η ορμή των νερών προκάλεσε τη διάβρωση του εδάφους σε ζώνη εκτέλεσης εργασιών για τον βιολογικό καθαρισμό. Το χαντάκι υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να ανοίξει και να δημιουργηθεί μεγάλο κενό. Συνέπεια της καθίζησης ήταν να βουλιάξουν κυριολεκτικά δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα ή κινούνταν κατά μήκος του δρόμου εκείνη τη στιγμή.

Οι εικόνες από το σημείο είναι αποκαλυπτικές της κατάστασης που επικρατεί. Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και έφερε στη δημοσιότητα το eviathema.gr δείχνει τα δύο αυτοκίνητα να έχουν πέσει μέσα στην τρύπα που δημιουργήθηκε, έχοντας υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και ο κίνδυνος για παρόμοια φαινόμενα παραμένει αυξημένος.

