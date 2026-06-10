«Άδειος Χώρος»: Ξεκινά το φεστιβάλ νέων δημιουργών – Αναλυτικά το πρόγραμμα

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Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία και απήχηση το φεστιβάλ νέων δημιουργών «ΑΔΕΙΟΣ ΧΏΡΟΣ» επιστρέφει, ανοίγοντας ξανά τις πόρτες του σε νέους καλλιτέχνες του θεάτρου, παρέχοντας τους ό,τι χρειάζονται για να παρουσιάσουν μια παράσταση, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν πράξη το όνειρό τους, χωρίς καμία άλλη έγνοια πέρα από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Παράλληλα το φεστιβάλ, με στόχο τη διεύρυνση της φεστιβαλικής εμπειρίας των θεατών, επεκτείνεται πέρα από το Θέατρο Οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής» και στο Θέατρο Τόπος Άλλου, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή της Κυψέλης παραμένει ο ισχυρότερος πυρήνας νέας θεατρικής δημιουργίας της χώρας.
Από τις 14 Ιουνίου και για μια εβδομάδα, καθημερινά τα ιστορικά θέατρα της Κυψέλης «Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής» και «Θέατρο Τόπος Αλλού» γεμίζουν με φρέσκες ιδέες και νέες σκηνικές προτάσεις που συνομιλούν με το μέλλον του ελληνικού θεάτρου.
Το 2ο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών και Ομάδων «Άδειος Χώρος» διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Λυκόφως» σε συνεργασία με το Θέατρο Τόπος Αλλού και την ΑΜΚΕ Πλέγμα. Η δράση πραγματοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Στάθη Λιβαθινού και υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΥΠΠΟ.
Είσοδος Ελεύθερη με δελτία εισόδου ΕΔΩ.
Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λ. Βογιατζής
Τρίτη 16 Ιουνίου: Ομάδα Ειρήνη Ανδρονίκου – Έργο: «Vigil For Pentheus:Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού»
Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λ. Βογιατζής
Θέατρο Τόπος Αλλού
Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λ. Βογιατζής
Θέατρο Τόπος Αλλού
Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λ. Βογιατζής
Θέατρο Τόπος Αλλού
Η φωτογράφιση των παραστάσεων θα πραγματοποιηθεί από τους σπουδαστές της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗΣ στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης
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