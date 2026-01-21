Πλημμύρισαν Ηλεκτρικός και Τραμ – Σε ποια τμήματα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Αττική, ενώ λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σημειώθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, στο τμήμα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να είναι προσωρινά κλειστοί οι σταθμοί του Ηλεκτρικού σε Καλλιθέα και Μοσχάτο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία του Ηλεκτρικού διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ, Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο-ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

