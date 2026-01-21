search
21.01.2026 19:53

Πλημμύρισαν Ηλεκτρικός και Τραμ – Σε ποια τμήματα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Αττική, ενώ λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σημειώθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, στο τμήμα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να είναι προσωρινά κλειστοί οι σταθμοί του Ηλεκτρικού σε Καλλιθέα και Μοσχάτο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία του Ηλεκτρικού διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ, Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο-ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε το ρέμα της Ρεβυθιάς: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας 

ΚΟΣΜΟΣ

Η αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο βρέθηκε στην Κελέβη της Ινδονησίας

ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, είχε εγκλωβιστεί κάτω από όχημα 

ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, τι θα ισχύσει για τα σχολεία

ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική – Χάος στους δρόμους, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο

MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

