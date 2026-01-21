Χανιά: «Η δικαιοσύνη έστειλε μήνυμα», λέει ο πατέρας του αδικοχαμένου 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή, μετά την καταδίκη του 45χρονου

Για μήνυμα της δικαιοσύνης «για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», έκανε λόγο ο πατέρας του 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή, σχολιάζοντας την ποινή που επιβλήθηκε στον 45χρονο οδηγό της Porsche, για το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2025 με θύμα τον γιο του.

Νωρίτερα, ο 45χρονος οδηγός της Porsche είχε κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονταν, με το δικαστήριο να του επιβάλει συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ελληνική δικαιοσύνη. Έστειλε μήνυμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια εγκλήματα», τόνισε ο πατέρας του 21χρονου σύμφωνα με το creta24.gr. «Εμείς συνεχίζουμε. Δεν είναι διαχειρίσιμο, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε και ευχόμαστε να είναι η συνέχεια αντίστοιχη με τη σημερινή», πρόσθεσε ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος μετά το τέλος της δίκης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Καρατζή, Νότης Ψυλλάκης, μίλησε για «υποδειγματική διαδικασία», τονίζοντας ότι ο χαμός του 21χρονου Παναγιώτη στάθηκε αφορμή για να διορθωθούν πολλά σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους αδικημάτων.

«Έγινε μια πραγματικά υποδειγματική διαδικασία. Το παιδί δεν γυρνάει πίσω, αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε την ικανοποίηση ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη με έναν τρόπο πληρέστατο. Είναι αυτό που λέμε έγκλημα και τιμωρία», είπε ο κ. Ψυλλάκης.

«Μέχρι πρότινος η νομοθεσία σε αυτού του είδους τα αδικήματα ήταν επιεικής. Το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν συνέτεινε στο να υπάρξει μια ριζική διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση αυτών των αδικημάτων. Δεν μπορούν δηλαδή να κυκλοφορούν άνθρωποι, οι οποίοι με τον τρόπο που οδηγούν και στην κατάσταση που βρίσκονται να αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Αυτό το πράγμα, λέω και πάλι, πλέον η ελληνική πολιτεία το κατάλαβε, προχώρησε στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και σήμερα δικάζαμε μια τέτοια υπόθεση υπό το πρίσμα των καινούργιων νομοθετικών προσεγγίσεων», πρόσθεσε.

Ακόμη ο κ. Ψυλλάκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια παράλληλη ποινική δικογραφία σε βάρος των τριών αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο στον 45χρονο το μοιραίο βράδυ, λίγες ώρες πριν το δυστύχημα: «Η οικογένεια σαφώς και το παρακολουθεί. Υπάρχει πράγματι μια παράλληλη δικογραφία, είναι σε εξέλιξη, αλλά επί του παρόντος δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια δήλωση γι’ αυτό».

Η απόφαση του δικαστηρίου για τον 45χρονο

Νωρίτερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων επέβαλε ποινή κάθειρξης 18 ετών στον 45χρονο οδηγό της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 45χρονο για όλες τις κατηγορίες, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Συγκεκριμένα ο 45χρονος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου, οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης και οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Παράλληλα, κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα είχε λάβει χώρα στις 11 Ιανουαρίου του 2025, όταν ο 45χρονος οδηγός της Porsche, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και έχοντας ήδη λάβει πρόστιμο από την τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια, κινείτο επί της λεωφόρου Σούδας με μεγάλη ταχύτητα.

Στο αντίθετο ρεύμα βρισκόταν ο 21χρονος Παναγιώτης Καρατζής με το δικό του αυτοκίνητο. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά και ο 21χρονος σκοτώθηκε.

Περίπου τέσσερις ώρες πριν προκαλέσει το δυστύχημα, ο 45χρονος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ και του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο με τους αστυνομικούς να τον αφήνουν να φύγει, δίνοντας τα κλειδιά του οχήματος στον συνοδηγό που ήταν αρνητικός στο αλκοτέστ. Ωστόσο, ο ίδιος ανέκτησε και πάλι τα κλειδιά του οχήματος με αποτέλεσμα να προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο.

