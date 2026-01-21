Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Αττική: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης της χώρα, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ σε διάφορα σημεία της Αττικής, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή και έχουν προκαλέσει συσσώρευση υδάτων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Τροχαία πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:
