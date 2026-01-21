Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Αττική: Πού ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Τετάρτης της χώρα, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ σε διάφορα σημεία της Αττικής, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή και έχουν προκαλέσει συσσώρευση υδάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Τροχαία πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Στην οδό Πειραιώς , από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.

, από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου. Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη , από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.

, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά. Στη συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας , στην περιοχή του Κερατσινίου.

, στην περιοχή του Κερατσινίου. Στην οδό Ημέρου Πεύκου , στη θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

, στη θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων. Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση , από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.

, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά. Στην ο δό Ειρήνης , από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Στη συμβολή των οδών Κανάρη και ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση)

στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση) Στην έξοδο της Λ. Ποσειδώνος για Λ. Συγγρού, ρεύμα προς Αθήνα.

