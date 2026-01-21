search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026

Εισροή υδάτων σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας στη ναυπηγοεπισκευαστική Περάματος

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, με 18 μέλη πλήρωμα, που βρίσκεται στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο σημείο επιχειρούν ένα όχημα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τρία ρυμουλκά πλοία καθώς και ένα πλωτό γερανοφόρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πλοίου.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενεργειών.

