Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

Καταπέλτης ήταν η Εισαγγελέας στη δίκη του 45χρονου οδηγού της Porsche για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2025, με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις πράξεις που του προσάπτονται, με την πρότασή της να γίνεται δεκτή. «Ο κατηγορούμενος, ενώ λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή και στις ενδείξεις του φαρμάκου έγραφε ότι δεν έπρεπε να πιει, τη συγκεκριμένη μέρα πήρε το φάρμακο και κατανάλωσε τέτοια ποσότητα αλκοόλ που ξεπέρασε τα νόμιμα όρια», είπε η εισαγγελέας στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Χανίων, όπως αναφέρει το flashnews.gr.

Η ίδια τόνισε ότι, ενώ ο οδηγός γνώριζε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και του αφαιρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έσπασε τη συμφωνία που είχε με μάρτυρα και του πήρε τα κλειδιά, για να συνεχίσει να οδηγεί: «Συνέχισε την παραβατική του συμπεριφορά, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση και επιδεικνύοντας βία έναντι άλλου οδηγού, χτυπώντας του το τζάμι του οχήματος. Όλα αυτά δείχνουν μια σταθερή παραβατική συμπεριφορά και τις πεποιθήσεις του κατηγορουμένου. Αυτές οι πράξεις του και η πεποίθησή του ότι δικαιούται έναντι όλων, οδήγησαν στο μοιραίο».

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά του 45χρονου μετά το τροχαίο, τονίζοντας ότι: «Όταν προκάλεσε τη σύγκρουση, ενώ βρισκόταν ξεκάθαρα στο αντίθετο ρεύμα, είχε μια χαρά τη συνείδηση να πει ότι “άλλος το έκανε” και να δείξει τον φίλο του. Βλέπουμε τον κώδικα αξιών του».

«Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο και πραγμάτωσε τη θανάτωση του άτυχου νεαρού», σημείωσε ακόμη η εισαγγελέας ενώ αμφισβήτησε την ειλικρίνεια της συγγνώμης του 45χρονου, καθώς δεν υπήρξαν πράξεις που να την επιδεικνύουν.

Ζήτησε συγγνώμη ο 45χρονος

Σημειώνεται ότι ο 45χρονος κατά την απολογία του που είχε προηγηθεί ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 21χρονου. «Κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου», ανέφερε.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του αδικοχαμένου Παναγιώτη, οι οποίοι περιέγραψαν τη στιγμή που πληροφορήθηκαν τον θάνατο του παιδιού τους και ξεκαθάρισαν ότι, σύμφωνα με την επίσημη θέση του πραγματογνώμονα, ο 21χρονος δεν παραβίασε τη διαχωριστική λωρίδα. Ο πατέρας του θύματος, μάλιστα, Αντώνης Καρατζής, σε φανερή συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια κατάθεσης πραγματογνώμονα της οικογένειας του κατηγορούμενου, δήλωσε «είναι δικαιοσύνη αυτή; Να βγάλει το παιδί ότι έφταιγε; Ντροπή!», αποχωρώντας στη συνέχεια από την αίθουσα.

Στη δίκη κατέθεσαν ως μάρτυρες ο διασώστης που βρέθηκε στον τόπο του τροχαίου και συμμετείχε στον απεγκλωβισμό του 21χρονου, ένας οδηγός που διαπληκτίστηκε με τον κατηγορούμενο μερικές ώρες νωρίτερα του τροχαίου, καθώς και άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου οδηγού της Porsche, τα οποία βρίσκονταν μαζί του νωρίτερα εκείνο το βράδυ.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα είχε λάβει χώρα στις 11 Ιανουαρίου του 2025, ότα νο 45χρονος οδηγός της Porsche, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και έχοντας ήδη λάβει πρόστιμο από την τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια, κινείτο επί της λεωφόρου Σούδας με μεγάλη ταχύτητα.

Στο αντίθετο ρεύμα βρισκόταν ο 21χρονος Παναγιώτης Καρατζής με το δικό του αυτοκίνητο. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά και ο 22χρονος σκοτώθηκε.

Περίπου τέσσερις ώρες πριν προκαλέσει το δυστύχημα, ο 45χρονος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ και του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο με τους αστυνομικούς να τον αφήνουν να φύγει, δίνοντας τα κλειδιά του οχήματος στον συνοδηγό που ήταν αρνητικός στο αλκοτέστ. Ωστόσο, ο ίδιος ανέκτησε και πάλι τα κλειδιά του οχήματος με αποτέλεσμα να προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο.

Ο 45χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή, οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

