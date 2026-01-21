search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

21.01.2026 21:37

Ανάφλεξη ΙΧ στον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού

21.01.2026 21:37
anafleksi-syggrou-eksot

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 21/1, στη λεωφόρο Συγγρού, όπου ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες. 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αυτοκίνητο βρισκόταν παρκαρισμένο στον παράδρομο της λεωφόρου, στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπιασε φωτιά, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη του οχήματος. 

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε καταστηματάρχες, περίοικους και πεζούς, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στην κατάσβεση της φωτιάς.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα

Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, τι θα ισχύσει για τα σχολεία

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Αττική – Χάος στους δρόμους, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα – Φούσκωσαν τα ρέματα, υπερχείλισε στον Ασπρόπυργο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniko polo andrwn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

davos ekkenosi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο – Αναφορές για «οσμή που προκαλεί βήχα»

gavin newsom 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

nantia_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΠΑΣΟΚ – Σειρά παίρνει η Νάντια Γιαννακοπούλου

venezuela-gynaika
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκδήλωση αλληλεγγύης σε Κούβα, Βενεζουέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:14
ethniko polo andrwn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

davos ekkenosi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο – Αναφορές για «οσμή που προκαλεί βήχα»

gavin newsom 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

1 / 3