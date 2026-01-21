Ανάφλεξη ΙΧ στον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, 21/1, στη λεωφόρο Συγγρού, όπου ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αυτοκίνητο βρισκόταν παρκαρισμένο στον παράδρομο της λεωφόρου, στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπιασε φωτιά, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη του οχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε καταστηματάρχες, περίοικους και πεζούς, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στην κατάσβεση της φωτιάς.

