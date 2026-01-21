Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, τι θα ισχύσει για τα σχολεία

Το χιόνι και οι χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη Βόρεια Ελλάδα και ήδη από χθες σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έχει τεθεί η Δυτική Μακεδονία.

Μεταξύ άλλων, τις απογευματινές ώρες χιόνισε στις Σέρρες και στην πόλη του Κιλκίς, στο Νευροκόπι Φλώρινας, στον Νικηφόρο Δράμας, ενώ χιονόνερο έριξε στα Νέα Μάλγαρα και στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, στην Αριδαία και στα Γιαννιτσά Πέλλας, στη Νέα Σάντα, στο Γυναικόκαστρο και στο Πεδινό Κιλκίς, στο Ζυγό Καβάλας και στο Δροσάτο Δράμας.

Από την αρχή της ημέρας, «βουτιά» έκανε ο υδράργυρος που έφτασε τους -5 βαθμούς στο Βώλακα, στο Νευροκόπι και στο Παρανέστι, τους -4 στη Βλάστη τους -2 στη Δράμα και τους -3 στην Ποντοκερασιά Κιλκίς.

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών

Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων μεικτού επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα εξής σημεία:

στην Εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής , από το 1ο χλμ έως το 52ο χλμ.,

, από το 1ο χλμ έως το 52ο χλμ., στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) , από το 1ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

, από το 1ο χλμ. έως το 30ο χλμ. στην Εθνική οδό Φλώρινας – Αγίου Γερμανού, από το 31ο χλμ έως το 45ο χλμ.

Επίσης, σε ισχύ είναι η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων των οχημάτων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό στα Γρεβενά και στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής.

Στη Φλώρινα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα κάτωθι σημεία:

στην Εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής , από το 1ο χλμ έως το 52ο χλμ.,

, από το 1ο χλμ έως το 52ο χλμ., στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) , από το 1ο χλμ. έως το 30ο χλμ.,

, από το 1ο χλμ. έως το 30ο χλμ., στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας – Έδεσσας (μέσω Κέλλης) , από το 17ο χλμ έως το 24ο χλμ.,

, από το 17ο χλμ έως το 24ο χλμ., σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.

Στην Κεντρική Μακεδονία

Στη Θεσσαλονίκη ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος Χορτιάτη, Αγίου Βασιλείου.

Στην Ημαθία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες από το 76 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Κοζάνης (μέσω Καστανιάς), εντός της Νάουσας, καθώς και στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο από Νάουσα και άνω, από το 1 έως το 39 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Δασκίου, από το 4 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου, από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νάουσας – Σελίου και από το 10 έως το 17 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων.

Στο Κιλκίς στην επαρχιακή οδό Γρίβας – Λιβαδίων, στην επαρχιακή οδό Φανού – Σκρα, στην επαρχιακή οδό Γουμένισσας – Κάρπης και στην επαρχιακή οδό Γουμένισσας – Ομαλού.

Στην Πέλλα, στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο «Βόρας» και από την Τοπική Κοινότητα Κερασιάς έως το χιονοδρομικό κέντρο «Βόρας».

Στην Πιερία, στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Ελατοχωρίου από το 16 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου.

Στη Χαλκιδική από το 70 έως το 85 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη), από το 4 έως το 10 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας και από το 4 έως 10 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Βαρβάρας.

Κλειστά σχολεία στον δήμο Σερβίων – Σε ποιες περιοχές θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα

Mε απόφαση του δημάρχου, αναστέλλεται για αύριο, Πέμπτη, η λειτουργία όλων των σχολικών δυνάμεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Σερβίων Κοζάνης.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο ωράριό τους. O δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Φλώρινας τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ.. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρεσπών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ του δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί επανεκτίμηση της κατάστασης. Στον δήμο Νεστορίου οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ. Την ίδια ώρα θα προσέλθουν και οι μαθητές στα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του δήμου Άργους Ορεστικού. Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ MEA, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Έδεσσας, όπου σήμερα τα σχολεία ήταν κλειστά, ανακοινώθηκε αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά. Ο δήμος Ωραιοκάστρου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν κανονικά.

