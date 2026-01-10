search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 13:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 12:49

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

10.01.2026 12:49
alysides new

Υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων σε όλα τα οχήματα που δεν διαθέτουν ειδικά χειμερινά ελαστικά (χιονολάστιχα) για το σύνολο των οδικών δικτύων των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς γνωστοποίησε ότι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 25ο έως το 28ο χλμ., ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας επισημαίνεται ότι οι αλυσίδες είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 30ό χλμ., καθώς και στην εθνική οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 15ο έως το 25ο χλμ. Η κυκλοφορία στον Αυτοκινητόδρομο Α-27 και στο υπόλοιπο δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας και τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. (hellenicpolice.gr), όπου παρέχονται επίσης χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη για 13χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη – Διέμενε στο σπίτι 24χρονου που την βίαζε και της έδινε ναρκωτικά

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζεται η γέφυρα Πανοράματος για το Flyover (Video)

Δημογλίδου για μπλόκα αγροτών: «Δεκάδες δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lazaridis tzakri (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

alysides new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

farantouris_famellos_arvanitis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραυνοί Φαραντούρη για Φάμελλο – Αρβανίτη: Ψευτάμαγκες και σταλινικοί – Ο «έτερος Καππαδόκης, εμφανιζόταν πάτρωνας των Τεμπών»

vasalos_papila_katsaridis
LIFESTYLE

Βασάλος για «επίθεση» Κατσαρίδη σε Παπίλα: «Γλείφει τον Λιάγκα για να έχει δουλειά του χρόνου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 13:19
lazaridis tzakri (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαμός στο OPEN ανάμεσα σε Λαζαρίδη και Τζάκρη για Καρυστιανού – Αποχώρησε ο γαλάζιος βουλευτής (Video)

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν βυθίζεται στη βία: Οι αιτίες της εξέγερσης, η αναμονή Τραμπ και το μέλλον (;) του καθεστώτος

alysides new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρια: Υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικά δίκτυα της δυτικής Μακεδονίας λόγω παγετού

1 / 3