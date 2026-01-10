search
10.01.2026 12:12

Φρίκη για 13χρονη που είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη – Διέμενε στο σπίτι 24χρονου που την βίαζε και της έδινε ναρκωτικά

viasmos

Στην εξιχνίαση μίας φρικτής υπόθεσης αρπαγής 13χρονης και σεξουαλικής κακοποίησης της, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, έπειτα από δήλωση εξαφάνισης 13χρονης αλλοδαπής, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τον εντοπισμό της, η οποία την βρήκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνοδευόμενη από τον 24χρονο. Η έρευνα έδειξε ότι η ανήλικη διέμενε στην οικία του δράστη, όπου τελέστηκαν γενετήσιες πράξεις και, σύμφωνα με καταγγελίες, της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Ο 24χρονος συνελήφθη και με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

