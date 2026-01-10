search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

10.01.2026 11:07

Η επόμενη μέρα του ελληνικού yachting: Συνάντηση Κικίλια – Βάλλη με επίκεντρο τους ανθρώπους που εργάζονται στη  θάλασσας

10.01.2026 11:07
kikilias vallis

Σε μια συγκυρία όπου ο θαλάσσιος τουρισμός καλείται να περάσει σε πιο ώριμη και οργανωμένη φάση, η συνάντηση του Cpt Dr. Γιώργου Βάλλη με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, έστειλε σαφές μήνυμα για την κατεύθυνση που μπορεί να πάρει το ελληνικό yachting από το 2026 και μετά. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι άνθρωποι της θάλασσας, δηλαδη τα πληρώματα των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και τα δικαιώματά τους, η ασφάλεια εν πλω, αλλά και οι υποδομές που καλούνται να στηρίξουν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους του τουρισμού.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ κατέθεσε συγκεκριμένες, ρεαλιστικές προτάσεις, βασισμένες στην καθημερινή εμπειρία των ναυτικών, θέτοντας ζητήματα που συχνά μένουν εκτός δημόσιας συζήτησης. Από την προστασία των εγκύων ναυτικών και την αντιμετώπιση αυθαιρεσιών, μέχρι την ανάγκη για τηλεϊατρική, καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες στη θάλασσα και ξεκάθαρους κανόνες στην προαγωγική εξέλιξη των πληρωμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε θέματα ασφάλειας, όπως ο εξοπλισμός των σκαφών, οι ναυτικές φωτοβολίδες και η προστασία όχι μόνο των πληρωμάτων αλλά και των λουόμενων. Από την πλευρά του, ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις και να ενισχύσει τη θεσμική συνεργασία με την Ένωση.

Η συνάντηση ανέδειξε την ανάγκη για μια ενιαία και συνεκτική στρατηγική στον θαλάσσιο τουρισμό, με έμφαση στον επαγγελματισμό, τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια. Όπως σημειώνεται από την ΠΕΠΙΕΘ, το 2026 μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για την επίλυση χρόνιων ναυτικών ζητημάτων, στον δρόμο που άνοιξε ήδη η ρύθμιση της φορολόγησης των ναυτικών, μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντική επιτυχία για τον κλάδο. Ο Cpt Dr. Γιώργος Βάλλης ευχαρίστησε τον κ. Κικίλια για τη διάθεση συνεργασίας και τη στήριξη του ελληνικού yachting, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από ουσιαστικό διάλογο μπορούν να υπάρξουν λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο για όσους εργάζονται στη θάλασσα.

