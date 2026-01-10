Δεν μπορούσε να συνέλθει από τότε που θανάτωσαν τα ζώα του, λένε συγγενείς του κτηνοτρόφου που αυτοκτόνησε

Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η αυτοκτονία κτηνοτρόφου, στην Πιερία, λίγες ημέρες μετά την υποχρεωτική θανάτωση του κοπαδιού του λόγω κρουσμάτων ευλογιάς.

Ο 57χρονος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το σοκ και την ψυχολογική πίεση που ακολούθησαν την απώλεια των ζώων του και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί, της Παρασκευής, όταν η μητέρα του τον εντόπισε νεκρό στην αποθήκη του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 57χρονος είχε ξυπνήσει κανονικά, είχε φάει πρωινό με την οικογένειά του και δεν είχε δείξει κανένα σημάδι ότι σκόπευε να βλάψει τον εαυτό του.

Συγγενείς και φίλοι του αυτόχειρα μίλησαν στο Star για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει μετά τη μαζική σφαγή του κοπαδιού του. Όπως ανέφεραν, τα ζώα αποτελούσαν για εκείνον κάτι πολύ περισσότερο από πηγή βιοπορισμού, καθώς τα θεωρούσε μέλη της οικογένειάς του. «Από τη μέρα που έσφαξαν τα ζώα ήταν αγνώριστος. Δεν μπορούσε να συνέλθει από αυτό που συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά συγγενικό του πρόσωπο.

«Δεν μπορούσε να διαγράψει τις σκηνές»

Φίλοι του σημείωσαν ότι συγκεκριμένες εικόνες από τη διαδικασία θανάτωσης των ζώων τον είχαν σημαδέψει. «Έβλεπε μπροστά του σκηνές που δεν μπορούσε να διαγράψει. Ήταν κάτι που τον είχε διαλύσει ψυχολογικά», εξήγησε ένας από αυτούς.

Ο πατέρας του περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες πριν την τραγωδία, λέγοντας ότι ο γιος του κοιμόταν ανήσυχος και ξυπνούσε συχνά μέσα στη νύχτα, εκφράζοντας τη βαθιά του στενοχώρια. «Του έλεγα να κάνει κουράγιο, αλλά το είχε πάρει πολύ βαριά», ανέφερε.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς και στο παρελθόν κτηνοτρόφοι έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας ή έντονο στρες μετά από ανάλογες καταστάσεις, ενώ συχνά οι κρατικές αποζημιώσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των ζημιών.

Δηλωτικό είναι το παράδειγμα κτηνοτρόφου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο όταν πληροφορήθηκε ότι το κοπάδι του επρόκειτο να θανατωθεί.

Διαβάστε επίσης:

Μήλος: Ταλαιπωρία για 1.641 επιβάτες – Δύο πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι, λόγω αέρα

Φθιώτιδα: Ταρακουνήθηκε η Κεντρική Ελλάδα – Σεισμός 4,4 Ρίχτερ

Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια – Mε πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με Μητσοτάκη κατεβαίνουν οι αγρότες