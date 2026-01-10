Φθιώτιδα: Ταρακουνήθηκε η Κεντρική Ελλάδα – Σεισμός 4,4 Ρίχτερ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τη Φθιώτιδα και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:53.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10χλμ και το επίκεντρο προσδιορίζεται κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού.
Διαβάστε επίσης:
Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια – Mε πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με Μητσοτάκη κατεβαίνουν οι αγρότες
Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό το Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Ψυχρή «εισβολή» από την Κυριακή
Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια 6ος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται άλλοι τρεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.