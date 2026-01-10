Φθιώτιδα: Ταρακουνήθηκε η Κεντρική Ελλάδα – Σεισμός 4,4 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ ταρακούνησε, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τη Φθιώτιδα και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:53.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10χλμ και το επίκεντρο προσδιορίζεται κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού.

