Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια 6ος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται άλλοι τρεις

Στην Ασφάλεια Πατρών παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα.

Νωρίτερα παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και κατόπιν αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Εντωμεταξυ, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων που αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον ξυλοδαρμό του Κώστα Μπασιλάρη – Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι τρεις

Τροχαίο δυστύχημα στην Κoρινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε μαζί με τον σύντροφό της

Καλπάκι Ιωαννίνων: Απελπισμένοι οι ιδιοκτήτες της μονάδας με τα 40.000 νεκρά κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο – «Από αυτά ζούσαμε»