search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 22:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 22:03

Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια 6ος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται άλλοι τρεις

09.01.2026 22:03
patra 31xronos

Στην Ασφάλεια Πατρών παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) ένας 22χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα.

Νωρίτερα παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια και ένας 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις και κατόπιν αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Εντωμεταξυ, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων που αναζητούνται για την ίδια υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τον ξυλοδαρμό του Κώστα Μπασιλάρη – Ελεύθεροι με όρους οι άλλοι τρεις

Τροχαίο δυστύχημα στην Κoρινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε μαζί με τον σύντροφό της

Καλπάκι Ιωαννίνων: Απελπισμένοι οι ιδιοκτήτες της μονάδας με τα 40.000 νεκρά κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο – «Από αυτά ζούσαμε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
minneapoli
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Οι τελευταίες στιγμές της 37χρονης πριν τη δολοφονία της – Η συνομιλία με τα μέλη της ICE (Video)

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια 6ος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται άλλοι τρεις

nea-smyrni
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το αυτοκίνητο καρφώνεται στην κολώνα του τραμ (Video)

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Βιτρίνα σοβαρής διαπλοκής το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας, καταγγέλλουν φορείς, μετά το videogate

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 22:43
minneapoli
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Οι τελευταίες στιγμές της 37χρονης πριν τη δολοφονία της – Η συνομιλία με τα μέλη της ICE (Video)

patra 31xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια 6ος κατηγορούμενος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται άλλοι τρεις

nea-smyrni
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη: Η στιγμή που το αυτοκίνητο καρφώνεται στην κολώνα του τραμ (Video)

1 / 3