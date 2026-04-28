Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ζήτησε από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ – «Βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης»

Ο Τραμπ με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει οι ΗΠΑ να «ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ».

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε “Κατάσταση Κατάρρευσης“», αναφέρει. «Θέλουν να ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν την ηγετική τους θέση (κάτι που πιστεύω ότι θα μπορέσουν να κάνουν!).»

Ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, αφού η Τεχεράνη πρότεινε ένα σχέδιο που θα έθετε ξανά σε λειτουργία το στενό, αφήνοντας παράλληλα τα ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

