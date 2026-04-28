Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ – Πλήγμα στο πετρελαϊκό καρτέλ, ρήγμα στον αραβικό κόσμο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, προκαλώντας ένα βαρύ πλήγμα στo πετρελαϊκό καρτέλ και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ένα ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ομάδα, η οποία συνήθως θέλει να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σε μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις στην παραγωγή.

Οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ δυσκολεύονται ήδη με τις εξαγωγές τους από τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου.

Ωστόσο, η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, «το εκμεταλλεύονται αυτό επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η κίνηση αυτή ήρθε αφότου τα ΗΑΕ, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον, επέκριναν τα αραβικά κράτη ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, επέκρινε την αντίδραση των Αραβικών χωρών και των χωρών του Κόλπου στις ιρανικές επιθέσεις σε μια συνεδρίαση του Φόρουμ Επιρροών του Κόλπου τη Δευτέρα.

«Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υποστήριξαν η μία την άλλη από άποψη logistics, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, νομίζω ότι η θέση τους ήταν η πιο αδύναμη ιστορικά», δήλωσε ο Gargash στο Reuters.

«Περιμένω αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας (του Κόλπου)», είπε.

