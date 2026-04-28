search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ – Πλήγμα στο πετρελαϊκό καρτέλ, ρήγμα στον αραβικό κόσμο

OIL_PRICES
AP

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, προκαλώντας ένα βαρύ πλήγμα στo πετρελαϊκό καρτέλ και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία, σε μια εποχή που ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ένα ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του ΟΠΕΚ, θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ομάδα, η οποία συνήθως θέλει να επιδείξει ένα ενιαίο μέτωπο παρά τις εσωτερικές διαφωνίες σε μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις στην παραγωγή.

Οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ δυσκολεύονται ήδη με τις εξαγωγές τους από τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου.

Ωστόσο, η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε τον οργανισμό ότι «κλέβει τον υπόλοιπο κόσμο» διογκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, λέγοντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του ΟΠΕΚ, «το εκμεταλλεύονται αυτό επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η κίνηση αυτή ήρθε αφότου τα ΗΑΕ, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον, επέκριναν τα αραβικά κράτη ότι δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, επέκρινε την αντίδραση των Αραβικών χωρών και των χωρών του Κόλπου στις ιρανικές επιθέσεις σε μια συνεδρίαση του Φόρουμ Επιρροών του Κόλπου τη Δευτέρα.

«Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου υποστήριξαν η μία την άλλη από άποψη logistics, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, νομίζω ότι η θέση τους ήταν η πιο αδύναμη ιστορικά», δήλωσε ο Gargash στο Reuters.

«Περιμένω αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας (του Κόλπου)», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Σχέσεις… οργής Ουκρανίας – Ισραήλ: «Σταματήστε να δέχεστε κλεμμένα από τη Ρωσία σιτηρά μας», λέει το Κίεβο

Τι απέγιναν… οι αστακοί και τα σατομπριάν μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών

Politico: 5 τρόποι που ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodorikakos thessalia 99- n ew
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Έμπρακτη στήριξη του νέου παραγωγικού προτύπου στη Θεσσαλία με ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας

Ozgiour-Frehat
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του Οζγκιούρ Φερχάτ – Έσπασε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ η Κασιμάτη, απείχε ο Μηταράκης

gerasimos papadopoulos 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στη Σκιάθο: Οι προηγούμενοι ήταν προσεισμοί

dikastiria epithesi 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια ζητούν οι δικηγορικές ενώσεις μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο

Tom_and_Jerry_Tales
ΚΟΣΜΟΣ

Tom and Jerry: Μια νέα θεωρία τους θέλει φίλους κι όχι εχθρούς και γίνεται viral! (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που μειώνουν τη χοληστερόλη και... χαρίζουν χρόνια!

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το «μπιφ» των υποκλοπών, το αίτημα για εξεταστική, τα λάθη του Τασούλα, οι σοφιστείες για Τσίπρα, το άδειασμα του Σέρμπου και η βιασύνη της Καρυστιανού  

89xronos_ELAS
ΕΛΛΑΔΑ

Ανθρωποκυνηγητό για τον 89χρονο που τραυμάτισε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - Πρόεδρος ΔΣΑ: Άφησε επιστολές για τα ΜΜΕ

stelios loymakis 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόεδρος ΣΠΕΦ στο topontiki: «Απελπιστική η κατάσταση όσων επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά - Ποιοι ευθύνονται, τι είναι εφικτό ν’ αλλάξει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3