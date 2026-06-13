Μαρία Κίτσου για την κατάθλιψη: «Δεν το μετάνιωσα που το είπα γιατί ευτυχώς δεν είχα τέτοια σχόλια»

Για την απόφασή της να μιλήσει δημόσια για την κατάθλιψη που πέρασε αλλά και για τα σχόλια που δέχτηκε μίλησε η Μαρία Κίτσου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

«Με βοηθάει ότι γυρίζω από την πρόβα και είμαι χαρούμενη. Πηγαίνω στη σκηνή με χαρά. Ανυπομονώ για το καλοκαίρι να βγούμε έξω και να κάνω μπάνιο στην πισίνα. Με έχει βγάλει από όποια θλίψη και κατάθλιψη. Αν και δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Είναι ευλογία», ανέφερε η ηθοποιός.

«Δεν το μετάνιωσα που το είπα γιατί ευτυχώς δεν είχα τέτοια σχόλια. Αντίθετα, είχα μηνύματα και ιστορίες ανθρώπων, που είτε έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και έχουν βγει από αυτό, είτε από ανθρώπους που δυστυχώς παλεύουν. Πήρα μόνο καλά μηνύματα και συμπαράστασης, ότι τους έδωσα θάρρος και ότι δεν είναι μόνοι τους. Κακά τα ψέματα, αυτή η επίπλαστη ευτυχία του Instagram δεν είναι αλήθεια. Όλοι αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες και απλά βγάζουμε τις καλύτερες στιγμές μας», πρόσθεσε.

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