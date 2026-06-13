Δανάη Μπάρκα: Οι φωτό από το pre wedding party λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας

Λίγες ώρες πριν από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, η Δανάη Μπάρκα έζησε μοναδικές στιγμές έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και συγγενείς, οι οποίοι βρίσκονται κοντά της για να μοιραστούν τη χαρά της μεγάλης ημέρας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στράφηκε στις νέες φωτογραφίες που ήρθαν στο φως από το pre wedding party που πραγματοποιήθηκε την παραμονή του γάμου. Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο Άρης Καβατζίκης αποτυπώνουν το γιορτινό κλίμα, με τη μέλλουσα νύφη να χαμογελά διαρκώς και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της ξεχωριστής βραδιάς μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, η οποία τους τελευταίους μήνες μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις προετοιμασίες του γάμου της στα social media, φαίνεται πως μετρά πλέον αντίστροφα για την τελετή. Από τις πρόβες του νυφικού μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες της διοργάνωσης, η ανυπομονησία ήταν εμφανής.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της για το χαρμόσυνο γεγονός, η Δανάη Μπάρκα είχε αναφέρει: «Όλα μια χαρά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε, και μας αγαπάνε, και νομίζω το πιο σημαντικό σε τέτοια πάρτι είναι αυτό… Ε θα γίνει και πάρτι, θα έρθουν τόσοι άνθρωποι και θα τους αφήσω έτσι; Να μη χορέψουμε λίγο; Να μην τα διασκεδάσουμε; Δεν μπορώ να απαντήσω πώς καλώ τους φίλους μου, αλλά χαίρομαι, γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους της, ο οποίος μίλησε για τη νέα σελίδα που ανοίγει στη ζωή της. Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο 4»: «Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία…Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να την βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου, το περίμενα».

Με το pre wedding party να δίνει μια πρώτη γεύση από το κλίμα της γιορτής και τις φωτογραφίες να αποκαλύπτουν τη συγκίνηση αλλά και τον ενθουσιασμό της νύφης, όλα είναι πλέον έτοιμα για τον γάμο που έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα της showbiz.

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