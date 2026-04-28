Σχέσεις… οργής Ουκρανίας – Ισραήλ: «Σταματήστε να δέχεστε κλεμμένα από τη Ρωσία σιτηρά μας», λέει το Κίεβο

Ξαφνική και βαθιά κρίση στις σχέσεις Ουκρανίας και Ισραήλ: το Κίεβο κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για αυτό που αποκαλεί «έλλειψη κατάλληλης αντίδρασης» στην αποδοχή αποστολών σιτηρών από κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα έγραψε το βράδυ της Δευτέρας στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X ότι μια αποστολή ουκρανικών σιτηρών είχε φτάσει στη Χάιφα, το δεύτερο τέτοιο πλοίο «που παρέδωσε κλεμμένα αγαθά» στο Ισραήλ. «Οι φιλικές σχέσεις Ουκρανίας-Ισραήλ έχουν τη δυνατότητα να ωφελήσουν και τις δύο χώρες, και το παράνομο εμπόριο της Ρωσίας με κλεμμένο ουκρανικό σιτάρι δεν θα πρέπει να τις υπονομεύει», σημείωσε ο Σιμπίχα.

Friendly Ukrainian-Israeli relations have the potential to benefit both countries, and Russia’s illegal trade with stolen Ukrainian grain should not undermine them.



It is difficult to understand Israel’s lack of appropriate response to Ukraine’s legitimate request regarding the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 27, 2026

Ο Ισραηλινός πρέσβης κλήθηκε να εμφανιστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών το πρωί της Τρίτης ώστε το Κίεβο να «παρουσιάσει την διαμαρτυρία μας και να ζητήσει την κατάλληλη δράση», πρόσθεσε ο υπουργός. Σε απάντηση, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ επέπληξε τον Σιμπίχα για το ότι «στράφηκε στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα» και είπε ότι «οι ισχυρισμοί δεν είναι αποδείξεις».

Dear Minister,

Diplomatic relations, especially between friendly nations, are not conducted on Twitter or in the media.



Allegations are not evidence.

Evidence substantiating the allegations have yet to be provided.

You did not even submit a request for legal assistance before… https://t.co/3pWztyRMyk — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 27, 2026

«Οι διπλωματικές σχέσεις, ειδικά μεταξύ φιλικών εθνών, δεν διεξάγονται στο Twitter ή στα μέσα ενημέρωσης», έγραψε στο X. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή κατέχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας. Το Κίεβο έχει προηγουμένως επιβάλει κυρώσεις σε άτομα και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με τις ρωσικές δυνάμεις εκεί. Σύμφωνα την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, τουλάχιστον τέσσερα ρωσικά πλοία έχουν φτάσει στο Ισραήλ από τις αρχές του έτους, μεταφέροντας σιτηρά που προέρχονται από ουκρανικές περιοχές υπό ρωσική κατοχή.

Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Ο διπλωματικός καυγάς λαμβάνει χώρα καθώς ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάπσε της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας μια τεράστια φωτιά και εκκενώσεις. Ο Μπενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ της Ρωσίας, έγραψε στο Telegram το πρωί της Τρίτης ότι περισσότερα από 160 άτομα μάχονταν με μια «μεγάλη φωτιά» στο διυλιστήριο που ανήκει στη Rosneft.

Μια προηγούμενη επίθεση με drone είχε σταματήσει τη λειτουργία του διυλιστηρίου στις 16 Απριλίου, δήλωσαν πηγές της βιομηχανίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Οι επιθέσεις στο Τουάπσε είναι μέρος της εκστρατείας της Ουκρανίας κατά της ρωσικής πετρελαϊκής υποδομής που κλιμακώθηκε από τα τέλη Μαρτίου.

