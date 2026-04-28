Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 9χρονο αγόρι που μάζευε ξύλα στη νότια Γάζα

Ένα 9χρονο αγόρι σκοτώθηκε την Τρίτη από ισραηλινές δυνάμεις στη νότια Γάζα, ανέφερε το νοσοκομείο Νάσερ.

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι ο Άντελ αλ-Νατζάρ μάζευε καυσόξυλα σε έναν κυκλικό κόμβο στην πόλη Χαν Γιουνίς όταν οι ισραηλινές δυνάμεις τον πυροβόλησαν περίπου 400 μέτρα δυτικά της Κίτρινης Γραμμής που χωρίζει τις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ από την υπόλοιπη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε άμεσα.

Ένα βίντεο του Associated Press δείχνει δύο από τα αδέλφια του αγοριού να κλαίνε πάνω του σε ένα φορείο στο νεκροτομείο του νοσοκομείου. Το ένα γονάτισε πάνω στο σώμα του και τον φίλησε στα μάγουλα.

#Photos: Mourners perform funeral prayer for 9-year-old child, Adel Lafi Al-Najjar, who was killed this morning in an Israeli airstrike east of Khan Younis in the southern Gaza Strip. pic.twitter.com/zRdDmIVqIy — Days of Palestine (@PalestineDays) April 28, 2026

«Ποια είναι η ενοχή αυτών των παιδιών;» είπε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της κηδείας του αγοριού. «Ο Θεός σε καταριέται, Ισραήλ».

Ο μικρότερος αδελφός του αγοριού σκοτώθηκε πριν από ένα μήνα, επίσης ενώ μάζευε καυσόξυλα στο Χαν Γιουνίς, σύμφωνα με τα αρχεία του νοσοκομείου.

Από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και τα πυρά στρατευμάτων εναντίον Παλαιστινίων κοντά σε ζώνες που ελέγχονται από τον στρατό έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 818 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 226 παιδιών και 179 γυναικών, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους της Γάζας.

