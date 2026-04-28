Ουάσιγκτον: Η ιστορία του Blair House, που φιλοξενεί ηγέτες και εν αναμονή προέδρους – Εκεί θα μείνουν Κάρολος και Καμίλα

O βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους στην Ουάσιγκτον θα διαμένουν στο Blair House.

Γνωστό και ως President’s Guest House, έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο αποκλειστικό ξενοδοχείο στον κόσμο» χάρη στον αριθμό των υψηλού προφίλ παγκόσμιων ηγετών και ξένων αξιωματούχων που έχουν μείνει εκεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου κατά την επίσημη επίσκεψή τους στις ΗΠΑ το 2007.

Blair House—officially known as the President’s Guest House—is a historic government residence in Washington, D.C., the capital of the United States.



Often described as "the world's most exclusive hotel," the property serves primarily as a state guest house, accommodating…

Η αρχική κατοικία χτίστηκε γύρω στο 1824 από τον δρ. Τζόζεφ Λόβελ τον όγδοο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Το 1836, ο Φράνσις Πρέστον Μπλερ, ο οποίος διηύθυνε την εφημερίδα Washington Globe, που εκδιδόταν από το 1830 έως το 1845, αγόρασε το ακίνητο έναντι 6.500 δολαρίων εκείνη την εποχή. Ο Μπλερ έγινε ο ίδιος ένα είδος πολιτικού θεσμού, υπηρετώντας ως άτυπος σύμβουλος πολλών προέδρων – κυρίως των Άντριου Τζάκσον, Μάρτιν βαν Μπιούρεν, Γουίλιαμ Χ. Ταφτ από την κατοικία του απέναντι από τον Λευκό Οίκο.

Στην κατοικία, σύμφωνα με το Time εκτυλίχθηκαν σημαντικές ιστορικές στιγμές κατά τον επόμενο αιώνα. Στο Blair House ο Ρόμπερτ Λι απέρριψε το αίτημα του προέδρου Αβραάμ Λίνκολν να ηγηθεί του Στρατού της Ένωσης. Το 1939, το Blair House έγινε το πρώτο κτίριο που έλαβε ομοσπονδιακά αναγνωρισμένο χαρακτηρισμό ως τοπόσημο.

Η κατοικία σε ομοσπονδιακό στιλ γιόρτασε την 200η επέτειό της το 2024. Σήμερα, το συγκρότημα Blair House αποτελείται από τέσσερις διασυνδεδεμένες μεζονέτες συνολικής επιφάνειας 6.500 τετραγωνικών μέτρων, με 15 δωμάτια επισκεπτών, τρεις επίσημες τραπεζαρίες, δύο αίθουσες συνεδριάσεων, κουζίνα, σαλόνι ομορφιάς και γυμναστήριο.

Blair House is known as the POTUS guest house & was built in 1824 and it is directly across from the WH.

Queen stayed there when she visited. When a new POTUS is elected that is where is stays before the Inauguration.

Στον επίσημο λογαριασμό της Ιστορικής Ένωσης του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι το Blair House έγινε ο επίσημος προεδρικός ξενώνας επειδή ο Λευκός Οίκος έγινε κέντρο στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το υπουργείο Εξωτερικών άρχισε να ενοικιάζει το ακίνητο το 1942 και μέχρι το τέλος του ίδιου έτους η κυβέρνηση το αγόρασε για 150.000 δολάρια.

Πώς ο Τσώρτσιλ έγινε «ενοχλητικός επισκέπτης» στον Λευκό Οίκο και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ξενώνας

Υπήρχαν όμως, όπως αναφέρεται, επεισόδια που οδήγησαν στη δημιουργία ξενώνα εκτός Λευκού Οίκου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ παρέμεινε στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη του επίσκεψη εν καιρώ πολέμου τον Δεκέμβριο του 1941 και στη συνέχεια ξανά τον Ιανουάριο του 1942, και επέδειξε αυτό που το The Churchill Project περιγράφει ως μια απλή οικειότητα που η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Ελενορ Ρούσβελτ εξέλαβε ως πίεση. Σε μια περίπτωση, ο Τσόρτσιλ επιχείρησε να εισέλθει στα ιδιωτικά διαμερίσματα του προέδρου Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ στις 3 π.μ. για να ξυπνήσει τον πρόεδρο για συζήτηση. Το επεισόδιο πιστεύεται ότι συνέβαλε στην απόφαση να δημιουργηθεί ένας ειδικός ξενώνας. Ο Τσόρτσιλ, από την πλευρά του, συνέχισε να διαμένει στον Λευκό Οίκο από το 1943 και μετά.

Ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν και η οικογένειά του έζησαν εκεί κατά τη διάρκεια μεγάλης ανακαίνισης του Λευκού Οίκου από το 1948 έως το 1952. Σε αυτή τη χρονική περίοδο την 1η Νοεμβρίου 1950, Πορτορικανοί εθνικιστές επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Τρούμαν στο Blair House.

Οι εκλεγμένοι πρόεδροι συνήθως διαμένουν στο Blair House πριν από την ορκωμοσία, συνήθως για λίγες ημέρες.

Το 2009, υπήρξε μια διαμάχη σχετικά με το αίτημα του εκλεγμένου προέδρου Μπαράκ Ομπάμα να μετακομίσει στο Blair House δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Οι Ομπάμα ήθελαν οι κόρες τους Μάλια και Σάσα να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την πρώτη τους ημέρα μαθημάτων στο σχολείο Sidwell Friends στις 4 Ιανουαρίου, πολύ πριν από την ημέρα της ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου. Η οικογένεια Ομπάμα μετακόμισε τελικά στο Blair House την εβδομάδα πριν από την ορκωμοσία.

