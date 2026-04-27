Κάρολος και Καμίλα στον Λευκό Οίκο: Η υποδοχή από Τραμπ και Μελάνια και το τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο (Video/Photo)

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στον Λευκό Οίκο, όπου τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ταξίδι της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 2007, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Η άφιξη στον Λευκό Οίκο

Το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας, τον Κάρολο και την Καμίλα, κατά την πρώτη ημέρα της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η υποδοχή έγινε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, στις 16:15 τοπική ώρα Ουάσινγκτον, δηλαδή στις 23:15 ώρα Ελλάδας, στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου. Η επίσημη επίσκεψη διαρκεί από τη Δευτέρα 27 έως την Πέμπτη 30 Απριλίου.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet King Charles III and Queen Camilla for tea at the White House! 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/7tvVCtPecE — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Πριν εισέλθουν στο κτίριο, οι τέσσερις στάθηκαν σε σειρά μπροστά στους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους, με τον βασιλιά Κάρολο και τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζονται να ανταλλάσσουν φιλικά σχόλια.

Τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο και επίσκεψη στις κυψέλες

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία παρέθεσαν ιδιωτικό τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο του Λευκού Οίκου προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

King Charles & Queen Camilla sit for Tea with President & First Lady Trump pic.twitter.com/TvghyhRMut April 27, 2026

Μετά το τσάι, τα δύο ζευγάρια επρόκειτο να πραγματοποιήσουν σύντομη ξενάγηση στο νότιο τμήμα του Λευκού Οίκου και να δουν τις πρόσφατα ανανεωμένες και διευρυμένες κυψέλες που βρίσκονται στο South Lawn, κοντά στον κήπο της κουζίνας του Λευκού Οίκου.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης δεξίωση σε κήπο, με προσκεκλημένους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψης

Την Τρίτη 28 Απριλίου, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχουν σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τελετή επίσημης άφιξης στο South Lawn, στρατιωτικές τιμές, ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών, κανονιοβολισμούς 21 βολών και επιθεώρηση στρατευμάτων. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, στην τελετή θα συμμετάσχουν περίπου 500 μέλη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων από και τους έξι κλάδους, ενώ θα πραγματοποιηθεί και παρέλαση με 300 στρατιωτικούς.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα έχει επίσης διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, ενώ η βασίλισσα Καμίλα και η Μελάνια Τραμπ θα ακολουθήσουν ξεχωριστό πρόγραμμα. Το βράδυ της Τρίτης, το προεδρικό ζεύγος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Κάρολος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, γεγονός που τον καθιστά μόλις τον δεύτερο Βρετανό μονάρχη που το πράττει, μετά τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 1991.

We walk together in majesty, in justice, and in peace. 🇺🇸🇬🇧 President Trump welcomes King Charles and Queen Camilla for a historic State Visit this week.

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη μετά το 2007

Η επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη στις ΗΠΑ μετά το ταξίδι της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 2007.

Τότε, η εκλιπούσα βασίλισσα είχε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Φίλιππο και είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους τον νεότερο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 400ή επέτειο από την ίδρυση του Τζέιμσταουν, του πρώτου μόνιμου αγγλικού οικισμού στη Βόρεια Αμερική.

Η βασίλισσα Ελισάβετ είχε τιμηθεί με κανονιοβολισμούς 21 βολών, πριν από επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, ενώ κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού είχε επισκεφθεί και χώρους συνδεδεμένους με την ιστορία των πρώτων Άγγλων εποίκων στην Αμερική.

Σε ομιλία της στο επίσημο δείπνο, η βασίλισσα είχε αναφερθεί στη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Μήνυμα για τη «ειδική σχέση» ΗΠΑ – Βρετανίας

Η επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλα στην Ουάσινγκτον έχει έντονο διπλωματικό συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μια χρονιά κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για την επέτειο των 250 ετών από την ανεξαρτησία τους.

Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι η επίσκεψη έχει στόχο να τιμήσει τη μακρόχρονη και «ειδική σχέση» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τους ιστορικούς, πολιτιστικούς και διπλωματικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Διαβάστε επίσης:

Οι Παλαιστίνιοι ξαναφτιάχνουν τους δρόμους της Γάζας με τα συντρίμμια του πολέμου (Video)

Τα κορίτσια της Γάζας φοράνε τα γάντια πυγμαχίας τους και γιατρεύουν τα τραύματα του πολέμου (Video)

Ρωγμές στο αφήγημα της Ουάσιγκτον: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο για τον πόλεμο στο Ιράν εκφράζοντας φόβους για εξάντληση πυραύλων