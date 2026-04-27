Ρωγμές στο αφήγημα της Ουάσιγκτον: Ο Βανς αμφισβητεί το Πεντάγωνο για τον πόλεμο στο Ιράν εκφράζοντας φόβους για εξάντληση πυραύλων

Ο πόλεμος με το Ιράν φαίνεται να έχει προκαλέσει εσωτερικές τριβές στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τζέι Ντι Βανς να εκφράζει ανησυχία σχετικά με την πραγματική κατάσταση των αμερικανικών οπλικών αποθεμάτων.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του αμερικανικού περιοδικού «The Atlantic», ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έχει εκφράσει σε ιδιωτικές του συνομιλίες σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο το Πεντάγωνο παρουσιάζει την εξέλιξη της σύγκρουσης, ειδικά ως προς τις διαβεβαιώσεις ότι τα αμερικανικά αποθέματα παραμένουν «ισχυρά». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ανησυχίες του έχουν φτάσει μέχρι τον ίδιο τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βανς φέρεται να φοβάται ότι κρίσιμα πυρομαχικά καταναλώνονται με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον που αναγνωρίζεται επισήμως, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ανταποκριθούν σε μελλοντικές κρίσεις.

Από την πλευρά τους, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και η στρατιωτική ηγεσία επιμένουν ότι τα αποθέματα παραμένουν επαρκή και ότι η στρατιωτική εκστρατεία εξελίσσεται με επιτυχία. Ωστόσο, εσωτερικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων παρουσιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα, με το Ιράν να εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μέρος της στρατιωτικής του ισχύος και τις αμερικανικές δυνάμεις να έχουν ήδη καταναλώσει μεγάλο όγκο στρατηγικών όπλων.

Σκιές στις εκτιμήσεις και αυξανόμενη πίεση

Παρότι ο Βανς δεν έχει προχωρήσει σε ευθείες κατηγορίες ότι η στρατιωτική ηγεσία παραπλανά τον πρόεδρο, σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το «The Atlantic», αμφισβητεί την ακρίβεια των διαθέσιμων δεδομένων και πιέζει για πιο αναλυτικές και αξιόπιστες αξιολογήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να δίνει στη διαθεσιμότητα προηγμένων πυραυλικών συστημάτων, θέμα που έχει θέσει σε συζητήσεις με τον Τραμπ. Η ανησυχία του εστιάζει στο ενδεχόμενο δραστικής μείωσης των αποθεμάτων, κάτι που θα περιόριζε την ικανότητα των ΗΠΑ να επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικές κρίσιμες περιοχές.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με την ανάγκη διαμοιρασμού περιορισμένων αποθεμάτων για την κάλυψη πολλαπλών δεσμεύσεων ασφαλείας: Την άμυνα της Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, της Νότιας Κορέας έναντι της Βόρειας Κορέας και των ευρωπαϊκών συμμάχων απέναντι στη Ρωσία.

Το ενδεχόμενο αυτό αναδεικνύει τον κίνδυνο οι ΗΠΑ να πιεστούν υπερβολικά στρατιωτικά, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών πιέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Μετά τη Μελάνια και ο Τραμπ ζητά την απόλυση Κίμελ από το ABC

Κούβα: Ο αποκλεισμός από τις ΗΠΑ προκάλεσε κατάρρευση του τουρισμού

Πώς η νέα απόπειρα κατά του Τραμπ είναι μια «χρυσή ευκαιρία» να ανακάμψει











