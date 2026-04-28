Η ταινία «Ο εξυπνάκιας» και το «YFSF» δημοφιλέστερες εκπομπές του γουίκεντ (25- 26/4)

Οι επιδόσεις των εκπομπών του Σαββατοκύριακου υποδηλώνουν ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις συνήθειες των τηλεθεατών ως κάποιο βαθμό.

Η χαλαρή σχέση του τηλεοπτικού σώματος με το Μέσο, ήταν πιο έντονη το Σάββατο και πιστοποιείται από το γεγονός ότι η ελληνική κωμωδία «Ο εξυπνάκιας» στο prime time του ΑΝΤ1 ήταν η πρώτη σε δημοτικότητα με ποσοστό τηλεθέασης μόλις 4,4%.

Την Κυριακή υπήρχε μια ελαφρά διαφοροποίηση με τάση του δείκτη της Nielsen προς τα πάνω. Εξαίρεση στον κανόνα του Σαββατοκύριακου η τηλεθέαση του σόου «Your Face Sounds Familiar». Μακράν η υψηλότερη του διήμερου.

Το Σάββατο πλασαρίστηκαν στη βραχεία λίστα της Nielsen εκπομπές με επιδόσεις που δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστούν σε Top 10 κάποιας καθημερινής.

Στις προτιμήσεις των τηλεθεατών κυριάρχησαν το Σάββατο ελληνικές ταινίες και τηλεπαιχνίδια μεταξύ των οποίων και το φρέσκο «Lingo» του Star.

Διπλή επιτυχία για μια ακόμη φορά, Κυριακή, κατάφερε ο Άκης Πετρετζίκης, που είδε το «Akis Food Tour» και το «Kitchen lab» στην 10αδα με τα καλύτερα της ημέρας, αλλά και το επίσης νέο «1% club» του Star κατάφερε να διακριθεί.